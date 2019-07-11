«Есть люди, которые не платили нам в принципе» Нашумевшая история о большой пени за телефон в лизинг
В феврале в редакцию программы «Добро пожаловаться» обратилась Елена. Девушка просрочила платеж за смартфон, а в итоге получила астрономический штраф.
После освещения проблемы в СМИ истории как под копирку еще больше заполонили интернет.
Тогда съёмочная группа программы решила побеседовать с директором лизинговой фирмы, чтобы из первых уст узнать, есть ли у неплательщицы шанс урегулировать конфликт малой кровью. Руководитель компании заверил журналистов: разойтись тихо-мирно – и его цель тоже.
«Я не читала толком договор». Люди берут телефоны в рассрочку, а им начисляют астрономические пени
После вмешательства телевизионщиков девушке пошли на уступки и снизили сумму долга в 10 раз. После такого Елена зареклась брать что-либо в рассрочку.
Елена Кулик:
Была погашена пеня не 1920 рублей, а только 300. И все. Мне пришло письмо о том, что ко мне претензий не имеют материальных. Спасибо большое, что подняли такую тему. Потому что мне потом много людей писали: что нам делать.
Но после огласки эта история закрутилась с новой силой.
Отзывы в интернете:
– Смею предположить, для Вас норма, когда я слышу в ответ: «мошенница".
– Разберитесь в своей компании с долгами, кто должен и кто действительно не платил.
А «горячую» линию программы оборвали должники со всех концов страны, попавшие в аналогичные ситуации.
Варвара Архипенко, г. Бобруйск:
Было настолько поразительно - через полтора года после последнего платежа они прислали это письмо. А за полтора года, пока капала эта пеня, никак нельзя было известить?
Виталий Меленец, г. Гродно:
2000 рублей с чем-то набежал. За что? Ладно, если бы мы были виноваты в этом: то, что мы как-то не заплатили, или просрочили, или забыли.
Алина Белкина, г. Солигорск:
Говорит: «До конца месяца выплачиваете 600 рублей – и, вы нам ничего не должны». Я говорю: «Если я до конца месяца не выплачиваю 600 рублей, дальше что? Какие действия?» Он говорит: «Тогда встретимся в суде».
Журналисты снова связались с директором лизинговой компании. Мужчина пояснил: большинство из обиженных покупателей сами загнали себя в ловушку, не выплатив вовремя обещанную сумму. А все попытки фирмы получить хоть что-то из просроченных денег воспринимают в штыки.
Алексей Саванович, директор лизинговой компании:
К сожалению, есть такой механизм воздействия «мы будем обращаться в СМИ». Основной целью людей является просто значительное уменьшение пени без попыток договориться вообще. Если брать все эти комментарии, то очень редко кто-то обратился к нам напрямую. Обычно идет такой односторонний посыл, что вот – нас обманули, нас заставляют. Основная задача этих пени и штрафов – стимулировать людей вносить своевременно деньги.
Есть люди, которые не платили нам в принципе, а потом погасили задолженности через 3-4 года. Ну, наверное, мы имеем право на взыскание какой-то задолженности в виде штрафных санкций и пени. Пишите письмо официальное либо обращайтесь на нашу почту – будет предложен какой-то вариант.
Чем закончится история лизинговых должников – узнаем совсем скоро. Мы будем следить за развитием событий.