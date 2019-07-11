«Есть люди, которые не платили нам в принципе» Нашумевшая история о большой пени за телефон в лизинг

В феврале в редакцию программы «Добро пожаловаться» обратилась Елена. Девушка просрочила платеж за смартфон, а в итоге получила астрономический штраф.

После освещения проблемы в СМИ истории как под копирку еще больше заполонили интернет.

Тогда съёмочная группа программы решила побеседовать с директором лизинговой фирмы, чтобы из первых уст узнать, есть ли у неплательщицы шанс урегулировать конфликт малой кровью. Руководитель компании заверил журналистов: разойтись тихо-мирно – и его цель тоже.

«Я не читала толком договор». Люди берут телефоны в рассрочку, а им начисляют астрономические пени

После вмешательства телевизионщиков девушке пошли на уступки и снизили сумму долга в 10 раз. После такого Елена зареклась брать что-либо в рассрочку.