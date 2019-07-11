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Борьбу с коррупцией в странах СНГ обсудят в Минске

11 июля 2019 06:49
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Новости Беларуси. В Минске сегодня соберутся главы антикоррупционных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также представители исполнительного комитета СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борьбу с коррупцией в странах СНГ обсудят в Минске-1

Участники заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции обсудят 10 вопросов, среди которых практика борьбы с коррупцией в странах СНГ, совершенствование международного сотрудничества по возвращению активов, реализация совместных мер борьбы с преступностью и ряд других вопросов.

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# Коррупция # общество # Фотофакт

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