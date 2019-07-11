Борьбу с коррупцией в странах СНГ обсудят в Минске

Новости Беларуси. В Минске сегодня соберутся главы антикоррупционных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также представители исполнительного комитета СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участники заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции обсудят 10 вопросов, среди которых практика борьбы с коррупцией в странах СНГ, совершенствование международного сотрудничества по возвращению активов, реализация совместных мер борьбы с преступностью и ряд других вопросов.

В Беларуси отменили условно-досрочное освобождение для коррупционеров