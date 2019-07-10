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Нарочь вошла в тройку лучших мест для отдыха в странах СНГ

10 июля 2019 18:02
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Новости Беларуси. Рейтинг популярных курортов на 2019 год составило аналитическое агентство по туризму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Нарочь вошла в тройку лучших мест для отдыха в странах СНГ-1

Живописная природа, широкий выбор экскурсий, вкусная национальная кухня и гостеприимство стали визитной карточкой Нарочанского края. Этот летний сезон особенно удался. Хорошая погода для отдыха встретила гостей в начале весны.

Нарочь вошла в тройку лучших мест для отдыха в странах СНГ-4

Людмила Кравченок, начальник отдела туризма национального парка «Нарочанский»:
Приезжают со всех уголков – из соседних регионов Беларуси, из зарубежья. Как всегда, преобладают россияне. Потянулась Прибалтика к нам, особенно полюбили на данный момент Нарочь эстонцы. Приезжают не только отдельные туристы, но стали популярны групповые посещения.

Нарочь вошла в тройку лучших мест для отдыха в странах СНГ-7

Национальный парк «Нарочанский» уже посетили более полутора тысяч туристов. Здесь есть много интересных экскурсий, и список постоянно пополняется. Кроме того, на территории Мядельского региона работают здравницы и санатории, которые пользуются спросом как у белорусов, так и гостей из стран СНГ.

# Туризм # общество # Людмила Кравченок # Фотофакт

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