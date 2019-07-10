Нарочь вошла в тройку лучших мест для отдыха в странах СНГ

Новости Беларуси. Рейтинг популярных курортов на 2019 год составило аналитическое агентство по туризму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Рейтинг популярных курортов на 2019 год составило аналитическое агентство по туризму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Живописная природа, широкий выбор экскурсий, вкусная национальная кухня и гостеприимство стали визитной карточкой Нарочанского края. Этот летний сезон особенно удался. Хорошая погода для отдыха встретила гостей в начале весны.
Людмила Кравченок, начальник отдела туризма национального парка «Нарочанский»:
Приезжают со всех уголков – из соседних регионов Беларуси, из зарубежья. Как всегда, преобладают россияне. Потянулась Прибалтика к нам, особенно полюбили на данный момент Нарочь эстонцы. Приезжают не только отдельные туристы, но стали популярны групповые посещения.
Национальный парк «Нарочанский» уже посетили более полутора тысяч туристов. Здесь есть много интересных экскурсий, и список постоянно пополняется. Кроме того, на территории Мядельского региона работают здравницы и санатории, которые пользуются спросом как у белорусов, так и гостей из стран СНГ.