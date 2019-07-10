Нарочь вошла в тройку лучших мест для отдыха в странах СНГ

Новости Беларуси. Рейтинг популярных курортов на 2019 год составило аналитическое агентство по туризму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Живописная природа, широкий выбор экскурсий, вкусная национальная кухня и гостеприимство стали визитной карточкой Нарочанского края. Этот летний сезон особенно удался. Хорошая погода для отдыха встретила гостей в начале весны.

Людмила Кравченок, начальник отдела туризма национального парка «Нарочанский»:

Приезжают со всех уголков – из соседних регионов Беларуси, из зарубежья. Как всегда, преобладают россияне. Потянулась Прибалтика к нам, особенно полюбили на данный момент Нарочь эстонцы. Приезжают не только отдельные туристы, но стали популярны групповые посещения.