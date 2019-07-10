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Более 10 спикеров: в Минской области прошёл форум помощи людям с психическими заболеваниями

10 июля 2019 18:01
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Новости Беларуси. Форум помощи людям с психическими заболеваниями собрал более 10 спикеров-специалистов из Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 10 спикеров: в Минской области прошёл форум помощи людям с психическими заболеваниями-1

Мероприятие стало платформой для обмена опытом и выражения мнений. Во время форума затронули и тему создания рабочих мест для людей с ментальной инвалидностью.

Более 10 спикеров: в Минской области прошёл форум помощи людям с психическими заболеваниями-4

Наталья Амплеева, участница форума:
Сначала мы подготавливаем ребят в мастерской, обучаем их каким-то навыкам, развиваем навыки, изучаем технику безопасности, технологические карты. И потом уже создаем рабочее место на открытом рынке труда.

Более 10 спикеров: в Минской области прошёл форум помощи людям с психическими заболеваниями-7

Ольга Казакова, организатор форума:
Целью этого форума является дать возможность людям с психическими расстройствами и их родственникам рассказать про опыт тех организаций, куда они обращаются, где им нравится получать помощь.

Более 10 спикеров: в Минской области прошёл форум помощи людям с психическими заболеваниями-10

Мероприятие проводится впервые, однако организаторы планируют продолжить подобные встречи.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Наталья Амплеева # Ольга Казакова # Фотофакт

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