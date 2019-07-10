Более 10 спикеров: в Минской области прошёл форум помощи людям с психическими заболеваниями

Новости Беларуси. Форум помощи людям с психическими заболеваниями собрал более 10 спикеров-специалистов из Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Мероприятие стало платформой для обмена опытом и выражения мнений. Во время форума затронули и тему создания рабочих мест для людей с ментальной инвалидностью.

Наталья Амплеева, участница форума:

Сначала мы подготавливаем ребят в мастерской, обучаем их каким-то навыкам, развиваем навыки, изучаем технику безопасности, технологические карты. И потом уже создаем рабочее место на открытом рынке труда.

Ольга Казакова, организатор форума:

Целью этого форума является дать возможность людям с психическими расстройствами и их родственникам рассказать про опыт тех организаций, куда они обращаются, где им нравится получать помощь.