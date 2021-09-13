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Знают ли в Ошмянах, в честь какого события названа площадь 17 Сентября? Спросили у прохожих

13 сентября 2021 20:48
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Новости Беларуси. Накануне 17 сентября в Беларуси проходит Неделя единства. Автопробеги, открытие новых объектов, высадка аллей и еще много других важных дел для белорусов. А уже в пятницу мы впервые отметим новый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицах и площадях с названием 17 Сентября завершаются подготовительные и ремонтные работы, а для некоторых эта дата имеет еще и личный смысл. Готовится ко дню единства и наш канал.

От Гедимина до Ягайло – ошмянская земля великих князей. Пять веков назад на центральной площади шел большой торг – ряды ремесленников и торговцев, возы, топот копыт. Тогда площадь называлась Рыночная или Базарная, в польские времена – Костюшки. Но с приходом советской власти и до наших дней – 17 Сентября. Ведь это судьбоносная дата для белорусов.

Знают ли в Ошмянах, в честь какого события названа площадь 17 Сентября? Спросили у прохожих-1

Скажите, знаете ли вы, в честь какого события названа площадь 17 Сентября в вашем городе?
Да, конечно, в честь воссоединения Западной Беларуси с БССР, воссоединения белорусского народа.
Отлично. А какой праздник будет отмечаться у нас 17 сентября?
– День воссоединения, это государственный праздник, День народного единства.

Знают ли в Ошмянах, в честь какого события названа площадь 17 Сентября? Спросили у прохожих-4

Площадь в нашем городе названа в честь 17 сентября. Важная историческая дата в истории Беларуси, знаковая, очень важная, определяющая судьбу нашего государства в дальнейшем. В целом, конечно, мы гордимся тем, что у нас есть эта площадь.

«Появился на свет я». Шпаковский рассказал, чем ему лично важна дата 17 сентября. Читайте здесь.

# Год народного единства # общество # Галина Буро # Фотофакт

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