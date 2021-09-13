Знают ли в Ошмянах, в честь какого события названа площадь 17 Сентября? Спросили у прохожих

Новости Беларуси. Накануне 17 сентября в Беларуси проходит Неделя единства. Автопробеги, открытие новых объектов, высадка аллей и еще много других важных дел для белорусов. А уже в пятницу мы впервые отметим новый праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На улицах и площадях с названием 17 Сентября завершаются подготовительные и ремонтные работы, а для некоторых эта дата имеет еще и личный смысл. Готовится ко дню единства и наш канал.

От Гедимина до Ягайло – ошмянская земля великих князей. Пять веков назад на центральной площади шел большой торг – ряды ремесленников и торговцев, возы, топот копыт. Тогда площадь называлась Рыночная или Базарная, в польские времена – Костюшки. Но с приходом советской власти и до наших дней – 17 Сентября. Ведь это судьбоносная дата для белорусов.