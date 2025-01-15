Есть идея провести там урок. Учитель истории поделился, чего ожидает от нового Национального исторического музея

Евгений Пустовой, политический обозреватель: Алексей, вы учитель истории. Чего не хватает в этом процессе? И, может быть, будет легче рассказывать детям, когда у нас появится такое новое место силы?

Алексей Товстыка, учитель истории Средней школы № 225 Минска:

Я искренне надеюсь, что, выходя из этого музея, учащиеся, молодежь и даже взрослые будут знать и ощущать, что за ними стоят не только их семьи или их школа, их место работы, а за ними стоит весь народ, вся Беларусь, в том числе и народ с тысячелетней историей. Вот именно на это я надеюсь. Отвечая на ваш вопрос – да, будет очень здорово, когда будут там локации. Я уверен, музей будет достаточно современный, интерактивный. Возможно, там будет возможность проводить даже локального характера мероприятия. Если у меня есть какая-то идея, как провести открытый, хороший, качественный урок, разнообразить его, чтобы был по согласованию доступ к какой-нибудь из локаций не только для конференции, но и для какого-то урока.

Евгений Пустовой:

Как должны выглядеть экспозиции? Это будет что-то мультимедийное или это должны быть артефакты?

Алексей Товстыка:

Я думаю, должно быть всего понемногу. Главное – и не переборщить, но при этом выдержать наш особый белорусский стиль. Я хочу еще отметить один момент очень важный именно в архитектуре, я, конечно, не архитектор, однако, когда я ознакомился с архитектурным планом Национального исторического музея и увидел, что здание будет в контуре территории нашей страны, я очень удивился. Я считаю, это очень здорово. И мне кажется, это даже можно считать символическим посылом вообще всему миру, что мы не собираемся с кем-то воевать и изменять свои границы, иначе как музей будет? И наоборот, с другой стороны, мы всегда будем защищать свои границы.