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Данилович: 14 лет мы вырабатывали национальную концепцию отечественной истории, без искажений и фальсификаций

15 января 2025 17:28
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Данилович: 14 лет мы вырабатывали национальную концепцию отечественной истории, без искажений и фальсификаций-2

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси: 
Фактически 14 лет мы вырабатывали эту национальную концепцию отечественной истории, без искажений и фальсификаций, но представляющую наше белорусское видение исторического прошлого наших предков, нашей современности. Это очень важное, большое достижение, мы это сделали. И вот в сентябре 2023 года ключевые положения этой концепции были презентованы тут, у нас, на конференции НАН Беларуси «Государственная политика в сфере истории», были полностью поддержаны всеми, кто присутствовал. Российские коллеги, мы на первом съезде российско-белорусских историков тоже представляли, воспринимают хорошо нашу эту концепцию. Почему? Потому что она без искажений.

# История # Вячеслав Данилович # Евгений Пустовой

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