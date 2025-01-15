Данилович: 14 лет мы вырабатывали национальную концепцию отечественной истории, без искажений и фальсификаций

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Фактически 14 лет мы вырабатывали эту национальную концепцию отечественной истории, без искажений и фальсификаций, но представляющую наше белорусское видение исторического прошлого наших предков, нашей современности. Это очень важное, большое достижение, мы это сделали. И вот в сентябре 2023 года ключевые положения этой концепции были презентованы тут, у нас, на конференции НАН Беларуси «Государственная политика в сфере истории», были полностью поддержаны всеми, кто присутствовал. Российские коллеги, мы на первом съезде российско-белорусских историков тоже представляли, воспринимают хорошо нашу эту концепцию. Почему? Потому что она без искажений.