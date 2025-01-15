Гадания опасны! Как узнать о будущем без рисков? Спросили экспертов

Сочетание слов «старый Новый год» приводит в тупик любого иностранца. Ну а для нас это вполне себе привычный праздник, такой душевный, добрый, спокойный. Несмотря на то, что мы его не отмечаем так же бурно, как обычный Новый год, но все-таки отмечаем, это повод еще раз собраться за круглым столом со своими родными, близкими, отметить волшебную ночь, посидеть, поговорить. За то, что мы дважды отмечаем Новый год, мы должны быть благодарны Русской православной церкви. Потому что, когда в 1918 году в России ввели новый григорианский календарь, церковь его не признала и продолжила чтить праздники по юлианскому календарю.

Михаил Стреха, клирик Свято-Георгиевского прихода г. Минска:

Есть вещи, когда реально происходит заигрывание с нечистой силой, когда призывается нечистая сила и она является. Из деревни, откуда я родом, там такая тема была. Это приграничье с Украиной, всегда баловались такими вещами, мне рассказывала бабушка и мама такие вещи, что их подружки такое делали и реально нечистая сила являлась. И когда это происходило, было реально не до шуток. Поэтому я, как священник, говорю от лица церкви: это все чистой воды бесовщина и этим заниматься не надо. Это конкретно грех, который осуждается еще в Ветхом Завете.

Ольга Бурлакова, ведущая ток-шоу:

Есть ли какие-то современные, так скажем, методы гадания на суженого и не только?