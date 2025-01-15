Уникальное производство! Предприятие «Телеханы» за 2024-й изготовило около 15 тысяч пар лыж

В Беларуси значительно нарастили объемы выпуска лыж. Предприятие «Телеханы» в Ивацевичском районе в 2024 изготовило их около 15 тысяч пар – это в два раза больше, чем годом ранее. Это уникальное для страны производство. По поручению главы государства, пять лет назад здесь провели масштабную модернизацию, позволившую выпускать беговые пластиковые лыжи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2024 году освоили и новую линейку. «Телеханы» занимают до 80 % белорусского рынка. Лыжи поставляются также во все школы и пункты проката. Часть экспортируется в Россию. Кроме спортивного инвентаря выпускают также продукцию деревообработки и мебельный щит. Производство имеет высокий экспортный потенциал, подчеркнул управляющий делами Президента Юрий Назаров, посещая производство. В планах – дальнейшее техническое перевооружение от модернизации до новых участков деревообработки. Это позволит нарастить объемы производства и экспорт. Как следствие – вырастет зарплата у коллектива.

Андрей Сионихин, заместитель директора предприятия «Беларусьторг»:

Все, что делается в деревообработке на предприятии «Телеханы», в основном на 80 % идет на экспорт – Россия, Турция и Китай. Есть контракты на детали из сосны, березы и осины. Не побоюсь сказать, что мы работаем на верхе рынка по ценам. Сегодня важно закрепится на этих рынках и показать хорошее качество изделий. В структуре управделами Президента есть и предприятия сельскохозяйственного профиля. Одно из них находится в Пинском районе. Филиал «Невель» уже сейчас может похвастаться использованием передовых технологий. Здесь на молочно-товарном комплексе апробируется информационная система управления животноводством.