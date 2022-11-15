Есть и случаи обмана под предлогом сдачи квартир в аренду. Какие ещё схемы используют мошенники?

Новости Беларуси. Легкие деньги на человеческом доверии. Правоохранители продолжают информировать белорусов об одной из самых частых схем телефонного мошенничества: неизвестные звонят пожилым людям и рассказывают о якобы серьезной аварии, в которой виноват их близкий родственник. Чтобы «решить вопрос» нужна крупная сумма денег. Причем, чем больше – тем лучше, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Мошенники нагло манипулируют родительскими чувствами, зная, что за детей те готовы отдать все. Сейчас от любого телефонного звонка эта женщина буквально вздрагивает. Ведь совсем недавно она тоже стала жертвой мошенничества. Раздался звонок. Мужчина на другом конце провода рассказал целую легенду, о том, как ее дочь попала в аварию. И теперь им нужно срочно откупиться от правоохранительных органов. В доказательство даже разрешили поговорить с якобы дочерью.

Андрей Гриб, заместитель начальника УСК по Минску:

На сегодня наиболее распространенный вид телефонного мошенничества под предлогом необходимости оказания финансовой помощи родственникам, попавшим в ДТП. Однако есть и другие схемы. Продолжают фиксироваться случаи обмана под предлогом сдачи квартир в аренду, под предлогом покупки товаров на различных торговых площадках, когда владельцы платежных карт передают свои персональные данные якобы сотрудникам банка. Граждане, желая заработать на криптобирже, переводят довольно крупные суммы злоумышленникам. Тысяча, пять, десять. Столица и регионы. Сценарии разные. Обманывают и стариков, и людей среднего возраста. Даже молодые и умные – все попадают в капкан. Мошенничество по телефону приобрело какие-то немыслимые масштабы. Всего с апреля белорусы потеряли около трех миллионов долларов. Единоразово мошенники выманили у 84-летней жительницы Гродно в разной валюте эквивалент 534 тысяч рублей. Это самая крупная афера.

Андрей Арловский, начальник отдела УУР ГУВД Минска:

К сожалению, по возмещению ущерба потерпевшим возникают большие трудности, потому что курьер, получив денежные средства у престарелого человека в максимально короткие сроки передает ее посредством вложения на счета за пределы Беларуси. Ввиду чего очень сложно отследить движение этих денежных средств, где они осели и где были востребованы телефонными аферистами. На уловки злоумышленников регулярно попадаются десятки человек. И это только те, кто обращается в милицию. Благодаря таким обращениям сотрудникам правоохранительных органов в одной только столице удалось задержать 127 курьеров. Арестованы и уже не опасны.

Задержанный:

Пришло сообщение в Telegram. Есть, грубо говоря, такой заработок: забираешь вещи, в которых лежат деньги. Передаешь человеку и все.

Задержанный:

Приезжаешь на адрес, забираешь пакет и уходишь, дальше ждешь команды. Скидывают адрес и привозишь туда.

Задержанный:

Учусь в БНТУ на третьем курсе. Меня словили за вымогательство у престарелых людей денег. Меня подтолкнул на это друг. Мой друг предложил небольшую подработку. Я на это согласился, так как студенту деньги нужны.

– А сколько вам обещали?

– Пять процентов.

– Вы, знаете, что вам грозит за это?

– Да, от семи до десяти лет.

Задержанный:

Я хочу сказать всем пожилым людям, если им когда-нибудь поступит звонок от их родственников, которые плачут якобы, нужно сразу бросать трубку и самим перезванивать им и спрашивать правда это или нет. Потому что в большинстве случаев это будет обман.

Андрей Арловский:

Из общего числа задержанных курьеров, основная масса от 16 до 25 лет. Контингент помолодел. Как правило, это молодые люди, которые ищут легкий заработок. Учащиеся, которым нужны деньги и которые ведутся на предложения о легкой заработной плате, о легких деньгах, не думая, что они совершают, не думая о последствиях для себя. После задержания они, конечно, начинают понимать, во что они ввязались, но жизнь назад не вернешь, и они будут привлечены к уголовной ответственности наравне с организаторами преступной схемы. Недавно в столице удалось раскрыть личность еще одного курьера, который работал на телефонных мошенников. Юлия рассказывает, подняв трубку домашнего телефона сразу поняла, что на том конце провода не пресловутая участница ДТП, которой срочно нужна крупная сумма денег, а обычная аферистка.

Юлия:

Зазвонил у меня домашний телефон, я удивилась, в обычной жизни им практически не пользуюсь. Звонила якобы моя дочь, в слезах, в истерике, очень сбивчиво начала мне рассказывать, что попала в ДТП, ей очень срочно нужны большие деньги. Суммы конкретной не называла, просто сказала, надо все что есть. Потом трубку взял якобы следователь, он тоже убедительно говорил обо всем. В принципе, разыграно все было очень неплохо. Но самое смешное, что у меня нет дочери, у меня сын. Женщина не растерялась и подыграла злоумышленникам. Договорилась о встрече с курьером, а потом сделала вид, что связь на том конце трубки прерывается, положила телефон. К тому времени как аферисты позвонили второй раз, Юлия уже сообщила о случившемся в милицию. Курьер приехал по указанному адресу, но это был не его день, ведь оперативники уже ждали молодого человека. Тот во всем признался прямо на месте и рассказал, что за день уже обманул двух пенсионерок. Теперь и эта история станет частью уголовного дела.

Андрей Гриб:

Сколько именно потерпевших не обратились в правоохранительные органы, мы знать не можем. Но можем отметить положительный опыт, где люди не стали жертвами мошенников. С марта этого года более 2,5 тысячи граждан смогли противостоять аферистам и не передать свои сбережения.