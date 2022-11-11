«Разговор происходит в волнении». Почему люди верят телефонным мошенникам?

Новости Беларуси. Легкие деньги на человеческом доверии. Правоохранители продолжают информировать белорусов об одной из самых частых схем телефонного мошенничества: неизвестные звонят пожилым людям и рассказывают о якобы серьезной аварии, в которой виноват их близкий родственник. Чтобы «решить вопрос» нужна крупная сумма денег. Причем, чем больше – тем лучше, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. А вот этот мужчина оказался не таким доверчивым. Классическая схема: «Папа, я попала в ДТП, нужно 15 тысяч долларов» – дала сбой.

Ольга Михаленя, старший инспектор ГИОС Московского РУВД Минска:

В Московское РУВД обратился пенсионер, которому позвонили телефонные мошенники. На домашний телефон пожилому мужчине поступил звонок от якобы дочери, попавшей в ДТП, которая плакала и просила отца передать курьеру 15 тысяч долларов. После чего в разговор вмешался мужчина, который представился следователем и сказал, что уже отправил курьера за деньгами. Минчанин не поверил мошенникам и положил трубку. После чего позвонил дочери, убедился, что с ней все в порядке и обратился в милицию. Оперативникам мужчина рассказал, что знал, как обманывают пожилых людей, потому не растерялся. Неудивительно, о подобных мошенничествах говорят из каждого утюга: в автобусах и метро, в больницах и школах. По телевизору регулярно транслируются профилактические ролики. Впрочем, каждый второй пострадавший уверяет, что хоть раз слышал о подобного рода преступлениях. Тем не менее, это не мешает мошенникам обогащаться на немалые суммы. Изобретательность телефонных аферистов не знает границ.

Андрей Арловский, начальник отдела УУР ГУВД Минска:

Весь телефонный разговор происходит в волнении у человека в возрасте. К сожалению, основная масса потерпевших – женщины возрастной категории 30-40-х годов рождения. Мужчины реже. Те, которые звонят аферисты, являются очень хорошими психологами. Поэтому наши люди верят им, а второй психологический фактор – когда пожилой женщине идет голос трубке, плач, то идет сострадание. Психологи говорят, что в экстренной ситуации у человека включается «коридорное мышление». Он ничего не понимает и только бежит по этому коридору к заданной преступниками цели.