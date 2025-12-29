Новости по тегу #Андрей Арловский

С шестиклассником в мессенджере связались якобы представители Комитета госконтроля и сообщили, что мошенники узнали личные данные членов его семьи и пытались оформить кредиты.
Они задержаны, а деньги вернут потерпевшей 86-летней минчанке.
Люди ежедневно сталкиваются с различными уловками аферистов, которые используют хитрые схемы, чтобы завоевать доверие и похитить личные данные или деньги.
Сотрудники МВД напоминают: курьеры телефонных мошенников наравне с иными участниками преступных схем привлекаются к уголовной ответственности и обязаны возмещать причиненный ущерб.
Как защитить детей от телефонного террора и какие ловушки расставляют в Сети?
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