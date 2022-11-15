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Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко празднует юбилей

15 ноября 2022 07:50
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Новости Беларуси. «Алеся», «Лягу-прылягу», «Гуляць дык гуляць», «Полька беларуская». Все это песни, которые стали хитами для разных поколений, но в исполнении одного и того же артиста. Анатолию Ярмоленко сегодня, 15 ноября, – 75, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко празднует юбилей-1

Именно он создал ВИА «Сябры», с которым неразрывно уже много лет связана профессиональная деятельность народного артиста. Прекрасного певца и его коллектив знают и любят не только в Беларуси, но и далеко за ее пределами.

Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко празднует юбилей-4

Группа «Сябры» записала 20 альбомов, также выпустила 14 дисков уже на современных носителях. Артист со званием «народный». Анатолий Ярмоленко имеет множество наград и премий, которые подтверждают его яркий талант и заслуги перед искусством.

# Праздничные даты # общество # Анатолий Ярмоленко # Фотофакт

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