Завершилось обсуждение законопроекта о ВНС. Что интересовало белорусов?

Белорусы высказывали замечания по двум документам до 2 ноября. Поступило более полутысячи предложений и откликов по законопроектам. Люди интересовались, как стать делегатом ВНС, какие полномочия будут у этого органа. Эксперты отмечают, что в целом практика такого широкого обсуждения важнейших для страны решений зарекомендовала себя еще в период подготовки к референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Тогда было организовано больше 200 диалоговых площадок. Белорусы активно обсуждали новшества Основного закона страны. В итоге разработчики получили более 9 тысяч предложений по работе над Конституцией.