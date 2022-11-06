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Завершилось обсуждение законопроекта о ВНС. Что интересовало белорусов?

06 ноября 2022 18:52
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Новости Беларуси. 2 ноября завершилось общественное обсуждение законопроекта о ВНС и поправок в Избирательный кодекс, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Завершилось обсуждение законопроекта о ВНС. Что интересовало белорусов?-1

Белорусы высказывали замечания по двум документам до 2 ноября. Поступило более полутысячи предложений и откликов по законопроектам. Люди интересовались, как стать делегатом ВНС, какие полномочия будут у этого органа. Эксперты отмечают, что в целом практика такого широкого обсуждения важнейших для страны решений зарекомендовала себя еще в период подготовки к референдуму по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Тогда было организовано больше 200 диалоговых площадок. Белорусы активно обсуждали новшества Основного закона страны. В итоге разработчики получили более 9 тысяч предложений по работе над Конституцией.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Фотофакт

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