«Облил, поднёс зажигалку, человек загорелся». За что наркоколлекторы калечили курьеров в Гомельской области?
Новости Беларуси. Держит в напряжении обстановка внутри страны. На неделе в Гомельской области задержали группу коллекторов наркомаркета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Среди подозреваемых – молодые люди в возрасте 17 и 18 лет. Что толкает их на подобные поступки и что в итоге ждет?
Подробности в материале Оксаны Семашко.
Эти кадры неслучайно попали на камеру: трое учащихся Мозырского колледжа готовили отчет о выполненном задании. Заказчики – представители интернет-наркомаркета. Так последние наказывают своих провинившихся сотрудников: в данном случае курьера, который приворовывал психотропы. 37-летнего жителя Добруша заманили в лес, нанесли ожоги, выстрелили из пневматического пистолета в голову. Фигурант громкого дела, которого вы сейчас видите на своих экранах, первым принимался за издевательства.
– Я наносил удары по корпусу.
– По корпусу мужчине били чем?
– Ногами, руками.
– Дальше что происходило?
– Дальше мы убежали. Стас поджег человека.
– Как это происходило?
– Принес жидкость, облил, поднес зажигалку. Человек загорелся.
В этой истории о пациенте с травмами криминального характера в РОВД сообщили из местной больницы. Коллекторы, которых еще именуют спортиками, после совершенного убежали и на следующий день получили деньги за свое черное дело. Уже потом подозреваемый признается: понимает, что совершил преступление.
– Что вы можете пояснить молодым людям, которые занимаются подобного рода деятельностью?
– Это не стоит того.
– Не стоит того?
– Никак.
– Легких денег не бывает?
– Не бывает.
– Вы в содеянном раскаиваетесь?
– Раскаиваюсь.
– Свою вину признаете?
– Признаю.
Умышленное причинение тяжких телесных повреждений преступной компании обойдется в долгие годы заключения. Такие истории, к сожалению, не единичны. С начала 2022 года в Беларуси задержан 31 коллектор наркомаркета, чья главная функция – причинять боль. Такие выполняют свое дело с особой жестокостью. Жертвам наносят серьезные увечья, не жалея ни женщин, ни подростков. Некоторые становятся инвалидами.
Виктор Прокопенко, начальник отдела УУР УВД Гомельского облисполкома:
В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное группой лиц. Кроме того, вышибалы будут расцениваться как полноценные участники организованных преступных групп, занимающихся наркоторговлей. Речь идет о квалификации по статье 328 Уголовного кодекса «Незаконный оборот наркотических средств», которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Главное условие для соискателей бесчеловечной работы – фотография с паспортом. Она в дальнейшем и становится предметом шантажа. Сделка с преступниками очень часто превращается в ловушку, выйти из которой невредимыми – нелегкая задача. В результате рано или поздно бывшие исполнители преступных поручений сами оказываются на месте своих жертв.