«Облил, поднёс зажигалку, человек загорелся». За что наркоколлекторы калечили курьеров в Гомельской области?

Новости Беларуси. Держит в напряжении обстановка внутри страны. На неделе в Гомельской области задержали группу коллекторов наркомаркета, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Среди подозреваемых – молодые люди в возрасте 17 и 18 лет. Что толкает их на подобные поступки и что в итоге ждет? Подробности в материале Оксаны Семашко.

Эти кадры неслучайно попали на камеру: трое учащихся Мозырского колледжа готовили отчет о выполненном задании. Заказчики – представители интернет-наркомаркета. Так последние наказывают своих провинившихся сотрудников: в данном случае курьера, который приворовывал психотропы. 37-летнего жителя Добруша заманили в лес, нанесли ожоги, выстрелили из пневматического пистолета в голову. Фигурант громкого дела, которого вы сейчас видите на своих экранах, первым принимался за издевательства.

– Я наносил удары по корпусу.

– По корпусу мужчине били чем?

– Ногами, руками.

– Дальше что происходило?

– Дальше мы убежали. Стас поджег человека.

– Как это происходило?

– Принес жидкость, облил, поднес зажигалку. Человек загорелся.

В этой истории о пациенте с травмами криминального характера в РОВД сообщили из местной больницы. Коллекторы, которых еще именуют спортиками, после совершенного убежали и на следующий день получили деньги за свое черное дело. Уже потом подозреваемый признается: понимает, что совершил преступление.

– Что вы можете пояснить молодым людям, которые занимаются подобного рода деятельностью?

– Это не стоит того.

– Не стоит того?

– Никак.

– Легких денег не бывает?

– Не бывает.

– Вы в содеянном раскаиваетесь?

– Раскаиваюсь.

– Свою вину признаете?

– Признаю.

Умышленное причинение тяжких телесных повреждений преступной компании обойдется в долгие годы заключения. Такие истории, к сожалению, не единичны. С начала 2022 года в Беларуси задержан 31 коллектор наркомаркета, чья главная функция – причинять боль. Такие выполняют свое дело с особой жестокостью. Жертвам наносят серьезные увечья, не жалея ни женщин, ни подростков. Некоторые становятся инвалидами.