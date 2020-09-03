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«Есть две дочки, три внучки. И все мы хотим мирно жить». Белорусы собрались у Дворца культуры и спорта железнодорожников

03 сентября 2020 18:15
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Новости Беларуси. Каждый день на улицы больших и малых городов выходят люди, чтобы выразить свое мнение о ситуации в стране. Мира и безопасности хотят белорусы, которые 3 сентября собирались на митинге в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть две дочки, три внучки. И все мы хотим мирно жить». Белорусы собрались у Дворца культуры и спорта железнодорожников-1

Пикет устроили на площадке у Дворца культуры и спорта железнодорожников. Сюда пришли сотни людей, которые точно знают, чего хотят, в какой стране им комфортно жить и какой государственной символике место на белорусских флагштоках. Особенно глубоко жители переживают раскол в обществе и то, что с их выбором большинства отдельные категории граждан никак не хотят считаться. А значит, о своем мнении надо заявлять громко.

«Есть две дочки, три внучки. И все мы хотим мирно жить». Белорусы собрались у Дворца культуры и спорта железнодорожников-4

У меня есть семья, две дочки, три внучки. И все мы хотим мирно, спокойно жить в этой стране, чтобы не было войны. Мне лично всего хватает, заработок меня устраивает, работа устраивает, все устраивает. Я не хочу никаких перемен. Меня устраивает, поэтому я голосовала за Лукашенко. Вся моя семья, все мои знакомые, дети – все голосовали за Лукашенко.

«Есть две дочки, три внучки. И все мы хотим мирно жить». Белорусы собрались у Дворца культуры и спорта железнодорожников-7

Я очень люблю свою родину, свою страну, свою Беларусь. Я приду в любой момент, чтобы поддержать именно свой флаг, свою страну, свою позицию и идею. Она у меня одна – мир.

«Есть две дочки, три внучки. И все мы хотим мирно жить». Белорусы собрались у Дворца культуры и спорта железнодорожников-10

Нам не нужны революции, нам нужна стабильность, работа, воспитывать детей и продолжать трудиться.

«Есть две дочки, три внучки. И все мы хотим мирно жить». Белорусы собрались у Дворца культуры и спорта железнодорожников-13

Митинг сегодня прошел и на площади Победы. Туда пришли представители патриотических общественных объединений. В памятном месте участники акции возложили цветы к монументу, почтили память погибших и еще раз напомнили миру: Беларусь знает цену свободе.

«Мы сегодня пришли в формате трёх поколений». О чём говорили белорусы 3 сентября на площади Победы (читайте здесь)

# Государственная социальная политика # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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