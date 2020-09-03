Программу жилищного строительства на 5 и 10 лет разрабатывают в Минске

Новости Беларуси. Планируется, что программа жилищного строительства в Минске на 5 и 10 лет будет готова в течение месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Планируется, что программа жилищного строительства в Минске на 5 и 10 лет будет готова в течение месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В программе определят площадки для строительства многоэтажек, а также рассмотрят вопросы сноса частного сектора, чтобы жители усадеб могли прогнозировать благоустройство своих городских соток.
В ближайшие годы жилищное строительство будет сконцентрировано в микрорайонах Сокол, Чижовка, в районе улицы Ангарской, продолжится строительство и в Сухарево. Также началось освоение еще одной новой площадки – территории Санкт-Петербургского квартала.