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Программу жилищного строительства на 5 и 10 лет разрабатывают в Минске

03 сентября 2020 15:10
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Новости Беларуси. Планируется, что программа жилищного строительства в Минске на 5 и 10 лет будет готова в течение месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Программу жилищного строительства на 5 и 10 лет разрабатывают в Минске-1

В программе определят площадки для строительства многоэтажек, а также рассмотрят вопросы сноса частного сектора, чтобы жители усадеб могли прогнозировать благоустройство своих городских соток.

Программу жилищного строительства на 5 и 10 лет разрабатывают в Минске-4

В ближайшие годы жилищное строительство будет сконцентрировано в микрорайонах Сокол, Чижовка, в районе улицы Ангарской, продолжится строительство и в Сухарево. Также началось освоение еще одной новой площадки – территории Санкт-Петербургского квартала.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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