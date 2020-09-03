Почему коммунальщики присоединились к акциям за мирную Беларусь? Рассказал гендиректор ЖКХ Минской области

Новости Беларуси. По всей стране проходят акции и флешмобы за мирную и стабильную Беларусь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К поддержке курса государства присоединяются сотрудники предприятий и организаций Минской области, в том числе представители Миноблгаза, Миноблтоплива, электросетей и ЖКХ. Кстати, только в области коллектив коммунальщиков насчитывает свыше 20 тысяч человек. Они сейчас заняты подготовкой к очередному отопительному сезону.

Василий Шашок, генеральный директор ГО «ЖКХ Минской области»:

ЖКХ – это та система, которая сегодня обеспечивает жизнедеятельность и благополучие не только населения, но и промпредприятий. Мы вышли на такую акцию, потому что система эта сегодня обеспечивается при поддержке государства. Население большинство услуг получает с дотацией государства.