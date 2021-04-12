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В Минске в 2021-м собираются благоустроить 17 площадок для выгула собак, но новые строить не будут

12 апреля 2021 19:47
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Новости Беларуси. В каждом районе есть оборудованные площадки для выгула питомцев. Всего в столице более 90 таких мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске в 2021-м собираются благоустроить 17 площадок для выгула собак, но новые строить не будут-1

В 2021 году планируют привести в порядок 17 площадок. Здесь поменяют, покрасят, а где-то отремонтируют ограждения, а также оборудование для дрессировки.

В Минске в 2021-м собираются благоустроить 17 площадок для выгула собак, но новые строить не будут-4

В Минске в 2021-м собираются благоустроить 17 площадок для выгула собак, но новые строить не будут-6

Новые площадки для выгула животных в этом году обустраивать не планируют.

В Минске в 2021-м собираются благоустроить 17 площадок для выгула собак, но новые строить не будут-9

Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства: 
Уже погодные условия нам позволяют выполнять ремонтно-покрасочные работы. Поэтому приступили как к ремонту и покраске детского оборудования, малых архитектурных форм на дворовых территориях, так и на площадках для выгула собак.

# Домашние животные # общество # Анастасия Воробьева # Фотофакт

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