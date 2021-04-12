В Минске в 2021-м собираются благоустроить 17 площадок для выгула собак, но новые строить не будут

Новости Беларуси. В каждом районе есть оборудованные площадки для выгула питомцев. Всего в столице более 90 таких мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В 2021 году планируют привести в порядок 17 площадок. Здесь поменяют, покрасят, а где-то отремонтируют ограждения, а также оборудование для дрессировки.

Новые площадки для выгула животных в этом году обустраивать не планируют.