В Минске в 2021-м собираются благоустроить 17 площадок для выгула собак, но новые строить не будут

Новости Беларуси. В каждом районе есть оборудованные площадки для выгула питомцев. Всего в столице более 90 таких мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В каждом районе есть оборудованные площадки для выгула питомцев. Всего в столице более 90 таких мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В 2021 году планируют привести в порядок 17 площадок. Здесь поменяют, покрасят, а где-то отремонтируют ограждения, а также оборудование для дрессировки.
Новые площадки для выгула животных в этом году обустраивать не планируют.
Анастасия Воробьева, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
Уже погодные условия нам позволяют выполнять ремонтно-покрасочные работы. Поэтому приступили как к ремонту и покраске детского оборудования, малых архитектурных форм на дворовых территориях, так и на площадках для выгула собак.