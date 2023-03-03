Если рабочие качества не утрачены. В каком возрасте служебные собаки уходят на пенсию?

Новости Беларуси. Их служба и опасна и трудна – конечно же, речь о наших стражах правопорядка. 4 марта личный состав Министерства внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник – День милиции. О тех, кто днем и ночью охраняет наше спокойствие, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Как вообще братья наши меньшие проявляют себя по службе, раскрывают ли они какие-то серьезные преступления? Как они вообще вам помогают?
Николай Церех, начальник питомника служебных собак Борисовского отдела охраны:
Для них нет таких преступлений, которые несерьезные. Казалось бы, для нас банальная кража – лопата. Но она работает. И отдается ей так, как будто это что-то такое дорогое. Поэтому мы собаку хвалим за любую помощь, которую она нам оказывает в сфере работы. Каждый год, если касается республики, то порядка 100 преступлений в год было раскрыто только собаками Департамента охраны.
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вообще, сколько служит собака и когда у нее пенсия?
Николай Церех:
У нас предельный возраст – восемь лет, но собаке каждый год мы это продлеваем. Если у нее рабочие качества не утрачены, она способна работать, то каждый год создается комиссия, и этой собаке мы можем продлить контракт на год еще.
Юлия Самусенко:
Можете вспомнить какое-то самое яркое преступление, которое помогли решить эти пушистики?
Николай Церех:
Это было лет восемь назад в Могилевской области – прямо яркое такое. С немецкой овчаркой, ее звали Джесси, раскрыли. Браконьерство было, добыли лося незаконно. Она способствовала раскрытию этого преступления, хотя продолжительное время прошло, давность большая была и расстояние порядка пяти километров.
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