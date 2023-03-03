Если рабочие качества не утрачены. В каком возрасте служебные собаки уходят на пенсию?

Юлия Самусенко , ведущая ток-шоу: Как вообще братья наши меньшие проявляют себя по службе, раскрывают ли они какие-то серьезные преступления? Как они вообще вам помогают?

Новости Беларуси. Их служба и опасна и трудна – конечно же, речь о наших стражах правопорядка. 4 марта личный состав Министерства внутренних дел отмечает свой профессиональный праздник – День милиции. О тех, кто днем и ночью охраняет наше спокойствие, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Николай Церех, начальник питомника служебных собак Борисовского отдела охраны:

Для них нет таких преступлений, которые несерьезные. Казалось бы, для нас банальная кража – лопата. Но она работает. И отдается ей так, как будто это что-то такое дорогое. Поэтому мы собаку хвалим за любую помощь, которую она нам оказывает в сфере работы. Каждый год, если касается республики, то порядка 100 преступлений в год было раскрыто только собаками Департамента охраны.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вообще, сколько служит собака и когда у нее пенсия?

Николай Церех:

У нас предельный возраст – восемь лет, но собаке каждый год мы это продлеваем. Если у нее рабочие качества не утрачены, она способна работать, то каждый год создается комиссия, и этой собаке мы можем продлить контракт на год еще.