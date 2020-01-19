«Если папы нету». Советы семьям, в которых дети воспитываются без отца

Новости Беларуси. Психология отношений «отцы и дети» выстраивается на практике, где оба родителя – игроки на воспитательном поле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И это не так, как в шахматах – победителя быть не может. Лишь командная игра.
Кстати, шахматы для семьи Будкевичей стали одной из связующих нитей, общим делом, которое разыгрывает семейную партию.
«Физическое здоровье детей во многом зависит от присутствия отца»
Кирилл Будкевич, психолог:
Есть рекомендация, если папы нет: найдите какое-нибудь хобби, найдите тренера какого-нибудь, на которого ребенок будет смотреть, видеть мужскую коммуникацию. Самый действенный – личный пример. Вовлеченность в то, чем занимается ребенок.
Я, например, как психолог рекомендую делать следующее: у вас есть дети – у вас есть шикарная возможность развиваться вместе с ними.
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Дети – это своеобразный инвестпроект, в который нужно вкладывать и свое личное время. Кирилл в этом уверен, потому что видит отдачу. Чтобы поддержать сына, когда тот решил заниматься шахматами, сам сел за игровую доску. Вместе освоили три вида – классические, японские и китайские. Сын стал настоящим чемпионом, папа подтягивается.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Папа для тебя пример?
Да, конечно. А кто еще? Научил видеть хорошее – в жизни есть смысл какой.