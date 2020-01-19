Новости Беларуси. Проект «Отцовство» родился из опыта. Александр и сам папа четверых. Разъездной характер работы отдалил от семейно-воспитательных функций. И тогда он впервые задумался о своей главной миссии, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Теперь он активный адепт здоровых папа-трендов.

Александр Величко, директор социально-просветительского учреждения «Отцовство»: Отец должен не просто присутствовать, но и влиять на детей, обязательно мужское внимание. У нас есть целая стратегия. Она начинается с первого шага – осведомленность, то есть мы хотим поговорить с каждым папой в нашей стране. Три тысячи пап – это папы, с которыми мы поговорили: семинары, личные встречи и так далее.

Если папа просто сидит рядом с ребенком, который делает уроки, то успеваемость повышается в среднем на 20 %. Мировая наука говорит так: физическое здоровье детей во многом зависит от присутствия отца. Если папа не участвует активно в жизни детей, то все, что связано, например, с психосоматикой (астма, сахарный диабет, желудочно-кишечный тракт), дети болеют в шесть раз больше. Меня очень потрясла эта информация.

Был представитель ФБР. С 60-х по конец 80-х они проводили исследования серийных убийц. Есть два признака, которые присущи 100 % серийных убийц во всем мире: авторитарная мать и отец-невидимка.