Могут ввести орден Отца или орден Семьи. Как в Беларуси поддерживают активное отцовство

Новости Беларуси. На неделе орденом Матери награждены 29 белорусок. Этой награды, напомним, удостаиваются мамы за рождение и воспитание пяти и более детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А как же папы? Всегда есть те, кто задают этот вопрос. И негодуют по поводу того, что в нашей стране нет награды для отцов, особо отличившихся в воспитании детей. Юлия Огнева, СТВ:

Конечно, мама, как пуговка, на ней все держится. Но я уж точно не склонна преуменьшать роль главы семейства. Другое дело, что далеко не все готовы ее исполнять. Что до возможностей делать это, то их предоставляется все больше.

С 29 января вступит в силу новая редакция Трудового кодекса. Согласно ей, в течение полугода после рождения ребенка папа или отчим может написать заявление на 14-дневный отпуск. И наниматель обязан его отпустить. Сейчас – может, а с 29 января будет обязан. «Если папы нету». Советы семьям, в которых дети воспитываются без отца А вот в декретный отпуск глава семейства может уйти хоть сейчас. В Японии, например, таким правом воспользуется министр окружающей среды. В этом месяце мужчина впервые станет отцом. Правда, полноценным его декретный отпуск назвать будет нельзя. В общей сложности за три месяца он возьмет около двух недель отпуска по уходу за ребенком, да и формируется отпуск за счет более короткого рабочего дня и удаленной работы. Об отцах белорусских семейств – Анастасия Дехтяр. Папы в тренде. Инициатива активного отцовства поддерживается и государством. Сегодня белорусские мужчины могут воспользоваться правом ухода в декретный отпуск. Еще одна из новаций нового Трудового кодекса Беларуси – молодой отец может взять 14-дневный отпуск после рождения ребенка. Кроме этого, пойти, например, на больничный с чадом.