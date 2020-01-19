Могут ввести орден Отца или орден Семьи. Как в Беларуси поддерживают активное отцовство
Новости Беларуси. На неделе орденом Матери награждены 29 белорусок. Этой награды, напомним, удостаиваются мамы за рождение и воспитание пяти и более детей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А как же папы? Всегда есть те, кто задают этот вопрос. И негодуют по поводу того, что в нашей стране нет награды для отцов, особо отличившихся в воспитании детей.
Юлия Огнева, СТВ:
Конечно, мама, как пуговка, на ней все держится. Но я уж точно не склонна преуменьшать роль главы семейства. Другое дело, что далеко не все готовы ее исполнять. Что до возможностей делать это, то их предоставляется все больше.
С 29 января вступит в силу новая редакция Трудового кодекса. Согласно ей, в течение полугода после рождения ребенка папа или отчим может написать заявление на 14-дневный отпуск. И наниматель обязан его отпустить. Сейчас – может, а с 29 января будет обязан.
«Если папы нету». Советы семьям, в которых дети воспитываются без отца
А вот в декретный отпуск глава семейства может уйти хоть сейчас. В Японии, например, таким правом воспользуется министр окружающей среды. В этом месяце мужчина впервые станет отцом. Правда, полноценным его декретный отпуск назвать будет нельзя. В общей сложности за три месяца он возьмет около двух недель отпуска по уходу за ребенком, да и формируется отпуск за счет более короткого рабочего дня и удаленной работы.
Об отцах белорусских семейств – Анастасия Дехтяр.
Папы в тренде. Инициатива активного отцовства поддерживается и государством. Сегодня белорусские мужчины могут воспользоваться правом ухода в декретный отпуск.
Еще одна из новаций нового Трудового кодекса Беларуси – молодой отец может взять 14-дневный отпуск после рождения ребенка. Кроме этого, пойти, например, на больничный с чадом.
Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Надо воспитывать мальчиков таким образом, чтобы они понимали, что если он завел семью, он должен очень активно участвовать в воспитании детей. Для этого, понятно, будут пересматриваться программы, пересматриваться учебники для того, чтобы воспитывать вот это отцовское чувство у мальчиков с рождения.
Уже обсуждали в Палате представителей тот вопрос, чтобы был не только орден Матери. Но будет это то ли орден Отца или, может быть, орден Семьи.