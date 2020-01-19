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Почему мужчины стали инфантильными? Объясняет психолог

19 января 2020 19:37
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Новости Беларуси. Кирилл Будкевич – трехкратный папа. И здесь как раз тот случай, когда он профессиональное не отделяет от личного. С появлением первенца буквально ушел в декретный, отставив бизнес на второй план – внедрился в саморазвитие в области отцовства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Почему мужчины стали инфантильными? Объясняет психолог-1

Кирилл Будкевич, психолог:
Сейчас очень много предъявлений таких, что мужчины стали инфантильные. Если задаться вопросом, а что такого произошло, что они стали больше инфантильными, то мы получаем очень интересный ответ.

Так, определенная часть этих мужчин, во-первых, скорее всего воспитана в семье, где папы вообще нет, то есть, например, родители разведены и мама воспитывала детей одна; либо второй фактор: папа изначально добытчик, и у него эта роль основная.

Почему мужчины стали инфантильными? Объясняет психолог-4

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# Брак и семья # общество # Анастасия Дехтяр # Кирилл Будкевич # Фотофакт

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