Почему мужчины стали инфантильными? Объясняет психолог

Новости Беларуси. Кирилл Будкевич – трехкратный папа. И здесь как раз тот случай, когда он профессиональное не отделяет от личного. С появлением первенца буквально ушел в декретный, отставив бизнес на второй план – внедрился в саморазвитие в области отцовства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Кирилл Будкевич, психолог:

Сейчас очень много предъявлений таких, что мужчины стали инфантильные. Если задаться вопросом, а что такого произошло, что они стали больше инфантильными, то мы получаем очень интересный ответ.

Так, определенная часть этих мужчин, во-первых, скорее всего воспитана в семье, где папы вообще нет, то есть, например, родители разведены и мама воспитывала детей одна; либо второй фактор: папа изначально добытчик, и у него эта роль основная.