Надо поспешить. Предложение о беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет от Dana Holdings действует до конца января

Новости Беларуси. К вопросу приобретения недвижимости. Рассрочка на длительный срок – это реальная возможность поэтапной оплаты приобретаемого жилья. И у этого финансового инструмента есть очень привлекательные особенности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Именно благодаря очевидной выгодности предложения от Dana Holdings – беспроцентной рассрочке на срок до 10 лет – свой квартирный вопрос в 2019 году решили тысячи семей. По просьбам покупателей уникальное предложение компания продлила на все жилые комплексы – «Минск Мир», «Парк Челюскинцев», «Маяк Минска». Но только до конца января.

Жилые комплексы на любой вкус: «Маяк Минска», «Минск Мир», «Парк Челюскинцев». Престижное жилье в столице. А главное – доступное семьям со стабильным доходом. В 2019 году многие успели решить квартирный вопрос и приобрести квартиру в рассрочку от застройщика. Сейчас по просьбам тех покупателей, кто не успел в прошлом году, застройщик продлил возможность приобрести квартиру в «Маяке Минска», «Минск Мире» и «Парке Челюскинцев». Но только до конца января.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Механизм рассрочки прост и понятен. Покупатель должен внести первоначальный взнос в размере от 30 % стоимости квартиры. Можно собственными средствами, можно специальным кредитом от банка-партнера. Его выдают на сумму до 40 тысяч рублей прямо в офисе продаж. Остальная сумма выплачивается покупателем ежемесячно равными долями в течение выбранного срока.

Максимальный срок рассрочки для жилого комплекса «Парк Челюскинцев» – четыре года, «Маяк Минска» – пять лет, «Минск Мир» – 10 лет. В качестве примера рассмотрим покупку квартиры в комплексе «Минск Мир» ценой в 120 тысяч рублей. Первый взнос – 30 % или 36 тысяч рублей, который, напомним, можно оплатить с помощью партнерского кредита. Таким образом, покупателю останется внести 84 тысячи. Если использовать максимальный срок рассрочки 10 лет, получится 120 выплат по 700 рублей ежемесячно. 700 рублей – это сопоставимо с арендой двушки или трешки, здесь же платят за свое.

Иван Гнеденок выбирает жилье вместе с дочерью Верой и сыном Максимом.

Иван Гнеденок:

Хотим построиться в «Минск Мире». Рассрочка – выгодно. Кредит – переплачиваешь много, рассрочка – она без процентов.

Тем, кто заплатит все и сразу или привлечет банковский кредит, а еще многодетным семьям и известным спортсменам предоставят существенные скидки. Кроме рассрочки есть и кредиты. Две кредитные программы. По одной в первый год ставка менее 5 %, по второй – менее 7 % в первые два. До 90 % стоимости и на срок до 20 лет.

Комплексы, в которых можно купить квартиру в длительную рассрочку, обладают рядом неоспоримых преимуществ. Все расположены в наиболее перспективных районах Минска. Цену жилья, как шутят риелторы, определяют три фактора – локация, локация и еще раз локация.

В комплексе «Минск Мир» самая длительная рассрочка – до 10 лет. Строится по принципу города в городе. Сегодня в продаже есть квартиры в двух десятках домов семи кварталов – «Эмиратс Люкс» и «Чемпионов», «Мировых Танцев» и «Южной Европы», «Евразии» и «Северной Америки», а также «Азии». Каждый квартал имеет свои особенности и особенную архитектуру жилых зданий, что позволяет покупателям выбрать квартиру по вкусу.

Но есть и общие черты, которые и определяют преимущества комплекса «Минск Мир». Он строится практически в центре столицы. Рядом с ним будут находиться две новые станции метро и остановки наземного транспорта. Свободная планировка, панорамные окна, застекленные лоджии, балконы и открытые террасы.

А еще лифты OTIS, а в некоторых домах – панорамные лифты. Везде просторные лобби со стойкой консьержа, санитарной комнатой с пеленальным столом и поддоном для мытья лап домашних животных. Еще места для хранения колясок и велосипедов. Сердцем деловой жизни комплекса станет Международный финансовый центр Minsk World, призванный привлечь инвестиционные капиталы со всего мира и создать в Беларуси десятки новых рабочих мест. Именно в комплексе «Минск Мир» будет построен крупнейший торгово-развлекательный центр «Мара Молл».

Комплекс «Маяк Минска» давно стал узнаваемым районом города. Он построен вместе со школой, детским садом, пешеходным бульваром и единственным в стране мультимедийным фонтаном. А еще крупнейшим в стране торговым центром. Приобретая новостройку в жилых комплексах, инвестируешь в будущее. Ожидается, что в ближайшее время уже на вторичном рынке цена за «квадрат» может вырасти до 5000 евро.

Елена Максимова, риелтор:

Для меня как для человека, который 16 лет занимается недвижимостью, главный аргумент то, что вторичка очень сильно просела по цене. Сегодня очень большая разница между новостройкой и вторичкой. Я бы во вторичку деньги не вкладывала, потому что новостройки только дорожают.

«Парк Челюскинцев» расположен возле одноименного парка и Ботанического сада, а это 170 гектаров зелени. И в самом центре города у двух станций метро с видом на главный проспект страны. Рядом школы, поликлиники, водно-спортивный комплекс и аквапарк. В этом районе города жилая застройка больше вестись не будет. Престиж жилого комплекса «Парк Челюскинцев» подтверждают и такие детали, как закрытая территория и современная система видеонаблюдения.