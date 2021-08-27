«Если не болит, значит, нет?» Психолог и соцработник о том, почему люди игнорируют ВИЧ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Как часто вы сталкиваетесь с такой реакцией, что люди обнаруживают ВИЧ-инфекцию и делают вид, что ничего не произошло? Когда не идут к врачу и предпочитают не замечать этой болезни.

Вячеслав Самарин, социальный работник, консультант по зависимостям БОО «Позитивное движение»:

Отрицание заболевания встречается часто. Если это диагноз слишком сложный для переживания человека, хочется вообще его убрать куда-нибудь из памяти. Наталья Надольская:

Если не болит, значит, нет? «Ну вот что же ты мне не сказала-то?» Мужчина рассказал, как узнал о ВИЧ-положительном статусе

Вячеслав Самарин:

Да. Потому что от ВИЧ-инфекции ничего не болит. Ну, воспалились лимфоузлы – прошли, диарея была две недели и все. Человек бегает пять лет, никому ничего не должен. А если он еще находится в зависимости, это, опять же, снижает его степень заботы о собственном здоровье и так далее. Здесь самый важный момент: или человек все-таки переосознает с помощью кого-то или сам, что нужно лечиться, или он попадает в больницу в очень сложном состоянии СПИДа, и его там уже врачи собирают по запчастям и пытаются выстроить уже то, что есть. Потому что иммунитет низкий, соответственно, когда назначают лечение на низком иммунитете, могут быть различные заболевания. Человеку очень сложно это сделать. Наталья Надольская:

Как психологи объясняют отрицание того, что у человека есть заболевание?

Вадим Кецко, психолог:

Я думаю, это связано еще с тем, что люди думают в какой-то мере о том, что они бессмертны в этом моменте. А сам по себе ВИЧ-статус говорит о том, что ничего подобного. Это некий такой факт, который как об стенку удариться, по большому счету, на полном ходу. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

То есть просто человек смотрит в лицо смерти. Он понимает, что он может жить, жить долго, но при соблюдении определенных условий. Тест на ВИЧ показал положительный результат. Психолог о том, что стоит сделать в первую очередь