Азарёнок: «Всё это позорище собирает Вавилонскую башню, на вершине которой – новый коллективный Гитлер»

Позорище. Только так можно описать существование тех, кто предал свою страну. В последнее время это проявляется особенно ярко. Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юрий Терех: «Люди не понимают, что прошли те времена, когда в интернете можно было кого-то оскорблять». Подробнее.

Григорий Азаренок, СТВ:

Позорники. Они олицетворяют собою всех змагаров, бандеровцев, нацистов, предателей, смехотворных упырей, червяков и глистов. Поговорим сегодня о позоре. Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте. А вы знаете, что вчера (2 декабря) можно было наблюдать чудо? Говорила котлета. Но была и проза. Это было нафиг никому не надо. Вот вы слышали хоть что-нибудь про это сборище? Никто не слышал. Никто не в курсе. Миллионы белорусов проводили спокойный пятничный вечер, а котлета сотрясала пустоту. Позорище. Есть только один фрагмент, достойный вашего внимания. Как всегда – про денежку. Альфа и омега опарышей-змагарышей.

– В августе был инициирован аудит, но это относилось к офису Светланы Тихановской. Хотелось бы узнать, когда будут результаты. И, в принципе, не только офиса, но и всех структур, которые здесь собрались. – Я, если честно, сейчас вам сходу не отвечу на этот вопрос. Лично я аудитом не занимаюсь, мне нужно спросить наших сотрудников. Мы тогда задекларировали, они занялись этим процессом. Если можно, мы вам потом ответим. Ответим письменно. – Прошло полгода, когда потом? – Дайте мне связаться с сотрудниками в Вильнюсе. Григорий Азаренок:

А теперь о потеряшках. Они называют себя интеллигенцией. Творцами. Элитой. Фриттата, флербургеры, «Дом Периньон», свингеры, познавшие все.

Ой, як хацелася вяртацца ў Беларусь, ой, як мне хацелася. Я там не зразумеў нічога. Я ўжо валодаў мовай на добрым узроўні, але для мяне гэта быў абсалютна чужы свет. Раптоўна я зразумеў, што ў Беларусі я пакінуў шмат чаго блізкага мне, шмат чаго цудоўнага, цікавага. І замену гэтаму я ў Чэхіі не знайшоў.

Григорий Азаренок:

Только вот вопрос у меня к вам, дорогие зрители. Вы хоть знаете, кто это? Ну хотя бы примерно? Хотя бы на секунду. Нет, никто не знает. Ни имени, ни фамилии, ни рода занятий. Я вам подскажу – проститутка. Грязная, липкая проститутка-моллюск. Не знайшоў он. Знайшоў позор и убожество. Ибо только на Родине можно быть человеком. И Родины у вас больше нет. Нет, и никогда не будет. Вы будете вечной пылью. Убожеством. Вас будут бить по щекам и плевать в них, а вы будете утираться и просить еще. За жалкие подачки. За крохи. За право почистить языком туфли пану, бюргеру, фрау и сэру. Ваша участь – позорище и унитаз. Но есть и пісьменніцы. Авторки. Послушайте, как старая клуша с премией имени поляка рассуждает на литературные темы.

Неўспрыманне чужога болю, адсутнасць эмпатыі, адсутнасць структуры асобы прыводзіць да такіх рэчаў. Няважна, што ты чытаў Дастаеўскага. Усё сюды можна знайсці, у Пушкіна «Клеветникам России». Пачытаеш, як яны абыходзіліся з нашай краінай. Там жа напісана, што Літва – гэта наша законная дабыча, няхай гэты літоўскі цымбаль згарыць на агні рускага полымя.

Григорий Азаренок:

Где? Где, гнутый пилон, худая кобылка, хоть слово у Пушкина в его великом стихотворении «Клеветникам России» слова про какое-то очистительное пламя для литовского символа? Где хоть слово про добычу, дура набитая? Но посмотрите, как высокомерно, размахивая костлявыми клешнями бабки ежки, о Пушкине рассуждает черная моль, ни строчки которой не знает ни один змагарский графоман? Это ли не позорище? Позорище – вот ваша слава. Вот ваше имя. Вот ваша суть. Вот ваша сущность. Вы – выделенное позорище. Которое просто нужно слить и забыть.