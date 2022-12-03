Юрий Терех: «Люди не понимают, что прошли те времена, когда в интернете можно было кого-то оскорблять»

Позорище. Только так можно описать существование тех, кто предал свою страну. В последнее время это проявляется особенно ярко. Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гостях – известный публицист Юрий Терех, к которому оппоненты белорусского государства питают особенные чувства. Азаренок: «Все это позорище собирает Вавилонскую башню, на вершине которой – новый коллективный Гитлер». Читать здесь.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сверяем информационные часы с легендарным «людажором», полковником Жордочкиным. Публицист «СБ.Беларусь сегодня» Юрий Терех у нас в гостях. Первая новость для обсуждения – международная. В период с 12 по 16 декабря 2022 года в суде США Южного округа Флориды состоится слушание свидетельских показаний по делу о праве на дипломатический иммунитет специального посланника Боливарианской республики Венесуэла Алекса Сааба. Расскажем, в чем было дело. Несколько лет назад летел человек в Иран, сел на дозаправку в Кабо-Верде, его арестовали, экстрадировали на Майами и сейчас Соединенные Штаты будут судить. Это очередной беспредел, всем плевать в мире?

«У нас система международных отношений и безопасности посыпалась еще с Югославии»

Юрий Терех, публицист, блогер:

Давай так, уже у нас система международных отношений и безопасности посыпалась еще с Югославии. Это все держится на каких-то остатках, непонятно на чем. Опять же, замечу, когда здесь к послам подходят журналисты, в тех же Куропатах, спросить, что они вообще думают, сразу же поднимается крик: «А что это вы вообще подходите к нашим дипломатам?» А там все нормально: задержали в одной стране, экстрадировали во вторую, сейчас еще судить будут и все это освещать. И все им хорошо и красиво. То есть никто не заморачивается. Так и, опять же, те же тюрьмы, которые за территорией США, сколько их там.

Григорий Азаренок:

Гуантанамо. Юрий Терех:

Это только один пример, там же их гораздо больше. Григорий Азаренок:

А что творит ЧВК Black Water. Они сейчас нам про «Вагнер» рассказывают всякую ерунду постановочную. А вот их Black Water... Юрий Терех:

Опять же, это все в интересах США, они это будут замывать, говорить: это демократия, это другое, это так надо. Поэтому тут все понятно. «Денег нет даже на микрофоны, куда-то они все потерялись»

Григорий Азаренок:

От серьезных новостей перейдем к юмористическим. Честно, я вчера не смотрел трансляцию, до сих пор не посмотрел трансляцию такого самобичевания, самооплевывания кабинета задних переходов. Юрий Терех:

Я посмотрел, было очень скучно. А в конце было очень весело. Григорий Азаренок:

Ты один из нескольких тысяч! Юрий Терех:

1,6 тысячи посмотрело, я даже отслеживал. Сейчас, может, больше. Под конец я от смеха просто заплакал, чуть чаем не облился. Это даже на лицах было видно, когда Сахащик подготовил свои странные обращения, безумные, как обычно. Начал их в конце выдавать, перетянул на себя все внимание. Все сразу забыли и про котлетную фею, и про остальных. Все внимание на него, а остальные сидят. И меня очень позабавило, когда сказали, что последний вопрос, Сахащик выдает свой спич. И сразу там что-то пошептались, разрешили журналистам задать еще вопрос, чтобы перебить на кого-то другого. Ну и тут Сахащик опять влез. И самое прекрасное: это был один проводной микрофон на всех. И они передавали его друг другу. Провод этот огромный. Люди, сейчас копейки стоит нормальное оборудование. Григорий Азаренок:

Так вопросы же задали, где деньги, Зин? Котлетной фее задали вопрос: что там с фондами и так далее. Она сказала: я ничего про это не знаю. Юрий Терех:

Денег нет даже на микрофоны, куда-то они все потерялись. Григорий Азаренок:

Да, причем там же сейчас смешная история была. Евросоюз вновь выделил 100 миллионов евро на грамадзянскую супольнасць Беларусі. И там бесноватый Піліп Шаўроў, мне кажется, скоро убьет их всех. Юрий Терех:

Он уже начинал рубить топором памятники. Человек вообще одаренный, он четыре часа рубил ноги памятнику! И все-таки перерубил, замечу. Я бы такого не бесил, он же может перейти с памятников на змагаров в итоге. Григорий Азаренок:

Поясним для зрителей, что рядовые змагары офигевают от жирования этой мелкой верхушки, а сами живут в бомжатниках польских, литовских, питаются дошиками и чем придется. Юрий Терех:

Причем я замечу, что тот же Филипп Шавров, который сейчас там сидит, занимается непонятно чем, периодически дерется с другими змагарами, его забирает милиция, он кому-то разбивает голову. Такие у них там развлечения. Он же до всей этой истории работал в банке. То есть у человека были перспективы, была возможность вырасти, сделать нормальную карьеру, уже был старт. Но он решил, что ему интереснее, чем строить свою жизни, пойти один памятник порубить, второй покрасить, попасть в изолятор, уехать в Польшу. «Теперь кого-то оскорбляешь в интернете – будь готов, что к тебе придут»

Григорий Азаренок:

И сейчас охотится за их принцессой. Но есть и другие развлечения, гораздо более страшные. Это то, что касается последней страшной истории батальона имени повешенного поляка и батальона «Террор», как они называют. Вообще, вдуматься, нормальные люди назовут себя батальон «Террор»? Нормальные назвали бы себя «Антитеррор». Но эти такие, психопаты. История случилась такая: что-то не поделили с одним из этих калиновцев, схватили, пытали. Как сказано, посадили на бутылку, извините за сленг, выкалывали глаза и все остальное. Это вообще свойственно для таких отбитых нацистов?