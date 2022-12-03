Юрий Терех: «Люди не понимают, что прошли те времена, когда в интернете можно было кого-то оскорблять»
Позорище. Только так можно описать существование тех, кто предал свою страну. В последнее время это проявляется особенно ярко. Тему продолжит Григорий Азаренок в авторской рубрике «Тайные пружины политики» в программе Новости «24 часа» на СТВ. В гостях – известный публицист Юрий Терех, к которому оппоненты белорусского государства питают особенные чувства.
Азаренок: «Все это позорище собирает Вавилонскую башню, на вершине которой – новый коллективный Гитлер». Читать здесь.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сверяем информационные часы с легендарным «людажором», полковником Жордочкиным. Публицист «СБ.Беларусь сегодня» Юрий Терех у нас в гостях. Первая новость для обсуждения – международная. В период с 12 по 16 декабря 2022 года в суде США Южного округа Флориды состоится слушание свидетельских показаний по делу о праве на дипломатический иммунитет специального посланника Боливарианской республики Венесуэла Алекса Сааба. Расскажем, в чем было дело. Несколько лет назад летел человек в Иран, сел на дозаправку в Кабо-Верде, его арестовали, экстрадировали на Майами и сейчас Соединенные Штаты будут судить. Это очередной беспредел, всем плевать в мире?
«У нас система международных отношений и безопасности посыпалась еще с Югославии»
Юрий Терех, публицист, блогер:
Давай так, уже у нас система международных отношений и безопасности посыпалась еще с Югославии. Это все держится на каких-то остатках, непонятно на чем. Опять же, замечу, когда здесь к послам подходят журналисты, в тех же Куропатах, спросить, что они вообще думают, сразу же поднимается крик: «А что это вы вообще подходите к нашим дипломатам?» А там все нормально: задержали в одной стране, экстрадировали во вторую, сейчас еще судить будут и все это освещать. И все им хорошо и красиво. То есть никто не заморачивается. Так и, опять же, те же тюрьмы, которые за территорией США, сколько их там.
Григорий Азаренок:
Гуантанамо.
Юрий Терех:
Это только один пример, там же их гораздо больше.
Григорий Азаренок:
А что творит ЧВК Black Water. Они сейчас нам про «Вагнер» рассказывают всякую ерунду постановочную. А вот их Black Water...
Юрий Терех:
Опять же, это все в интересах США, они это будут замывать, говорить: это демократия, это другое, это так надо. Поэтому тут все понятно.
«Денег нет даже на микрофоны, куда-то они все потерялись»
Григорий Азаренок:
От серьезных новостей перейдем к юмористическим. Честно, я вчера не смотрел трансляцию, до сих пор не посмотрел трансляцию такого самобичевания, самооплевывания кабинета задних переходов.
Юрий Терех:
Я посмотрел, было очень скучно. А в конце было очень весело.
Григорий Азаренок:
Ты один из нескольких тысяч!
Юрий Терех:
1,6 тысячи посмотрело, я даже отслеживал. Сейчас, может, больше. Под конец я от смеха просто заплакал, чуть чаем не облился. Это даже на лицах было видно, когда Сахащик подготовил свои странные обращения, безумные, как обычно. Начал их в конце выдавать, перетянул на себя все внимание. Все сразу забыли и про котлетную фею, и про остальных. Все внимание на него, а остальные сидят. И меня очень позабавило, когда сказали, что последний вопрос, Сахащик выдает свой спич. И сразу там что-то пошептались, разрешили журналистам задать еще вопрос, чтобы перебить на кого-то другого. Ну и тут Сахащик опять влез. И самое прекрасное: это был один проводной микрофон на всех. И они передавали его друг другу. Провод этот огромный. Люди, сейчас копейки стоит нормальное оборудование.
Григорий Азаренок:
Так вопросы же задали, где деньги, Зин? Котлетной фее задали вопрос: что там с фондами и так далее. Она сказала: я ничего про это не знаю.
Юрий Терех:
Денег нет даже на микрофоны, куда-то они все потерялись.
Григорий Азаренок:
Да, причем там же сейчас смешная история была. Евросоюз вновь выделил 100 миллионов евро на грамадзянскую супольнасць Беларусі. И там бесноватый Піліп Шаўроў, мне кажется, скоро убьет их всех.
Юрий Терех:
Он уже начинал рубить топором памятники. Человек вообще одаренный, он четыре часа рубил ноги памятнику! И все-таки перерубил, замечу. Я бы такого не бесил, он же может перейти с памятников на змагаров в итоге.
Григорий Азаренок:
Поясним для зрителей, что рядовые змагары офигевают от жирования этой мелкой верхушки, а сами живут в бомжатниках польских, литовских, питаются дошиками и чем придется.
Юрий Терех:
Причем я замечу, что тот же Филипп Шавров, который сейчас там сидит, занимается непонятно чем, периодически дерется с другими змагарами, его забирает милиция, он кому-то разбивает голову. Такие у них там развлечения. Он же до всей этой истории работал в банке. То есть у человека были перспективы, была возможность вырасти, сделать нормальную карьеру, уже был старт. Но он решил, что ему интереснее, чем строить свою жизни, пойти один памятник порубить, второй покрасить, попасть в изолятор, уехать в Польшу.
«Теперь кого-то оскорбляешь в интернете – будь готов, что к тебе придут»
Григорий Азаренок:
И сейчас охотится за их принцессой. Но есть и другие развлечения, гораздо более страшные. Это то, что касается последней страшной истории батальона имени повешенного поляка и батальона «Террор», как они называют. Вообще, вдуматься, нормальные люди назовут себя батальон «Террор»? Нормальные назвали бы себя «Антитеррор». Но эти такие, психопаты. История случилась такая: что-то не поделили с одним из этих калиновцев, схватили, пытали. Как сказано, посадили на бутылку, извините за сленг, выкалывали глаза и все остальное. Это вообще свойственно для таких отбитых нацистов?
Юрий Терех:
Конечно, свойственно. И не поделить они там могли ровно одно – это деньги. Это финансирование, все эти сборы, куда они идут. Весь дележ, весь шум только из-за этого. Все их разборки междусобойные происходят только из-за денег, из-за сборов. Причем до них доходят только какие-то крохи итоговые от всего этого. Вот они за них и дерутся.
Григорий Азаренок:
Тогда следующая тема этой недели – задержание просто сумасшедших, у них на лицах написано, что они дегенераты, которые оскорбляли в своих грязных чатах ушедшего от нас министра иностранных дел Владимира Владимировича Макея. Они принялись поливать грязью просто. Хотя в этот раз их даже сами экстремисты предупредили. Что интересно, админы, все эти блогеры и прочие урбанисты понимают, что они вырастили скот, который будет глумиться над смертью. И даже это не сдержало. Все равно пошли глумиться. И сейчас у ГУБОПиКа каждый день выходит новая рубрика «Канапныя войскі» про этих дегенератов.
Юрий Терех:
Это говорит только об одном – об уровне умственного развития. Сколько их уже? Четвертая, пятая итерация? Я уже забыл, сколько раз это происходило.
Григорий Азаренок:
Барановичские летчики, потом Федосюк, сейчас министр.
Юрий Терех:
Потом российские летчики, потом Казахстан, когда ты там еще был. Тоже было пожеланий всяких. Это уже шестая итерация и все не доходит. Люди не понимают, что прошли те времена, когда в интернете можно было кого-то оскорблять просто так, безвозмездно. Уже все, так уже не будет. Теперь кого-то оскорбляешь в интернете – будь готов, что к тебе придут.
Григорий Азаренок:
Придут и обязательно приходят.
Подписывайтесь на нас в Telegram!