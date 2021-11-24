«Если кожура немножко с зеленцой, это, наоборот, хорошо». Как выбрать вкусные мандарины?

Прилавки «расцвели» от рождественских апельсинов. От Италии до Азербайджана. Разные на цвет и вкус. Как выбрать свеженький и спеленький, узнаем у продавцов.
Прилавки «расцвели» от рождественских апельсинов. От Италии до Азербайджана. Разные на цвет и вкус. Как выбрать свеженький и спеленький, узнаем у продавцов.
Марина Гулмалиева, продавец:
Это испанский мандарин – клементин. Он ярко-оранжевый, он очень легко чистится, без косточки, сладкий-сладкий. Это турецкий мандарин, он желтого цвета, без косточки, с такой хорошей, добротной кислиночкой. Многие его очень любят. Чем крупнее мандарин, тем больше в нем сока. Хорошо, чтобы они были с наклеечками. Считается, что это первая категория, высший сорт.
Ольга Василевская, продавец:
На целостность кожуры обращайте внимание, на плодоножку, чтобы она была зеленого цвета. Это значит, что мандарин свежий. Если кожура немножко с зеленцой, это, наоборот, хорошо, это свежая сборка мандаринов, его собирают, и в процессе он становится более оранжевым.
«В сутки можно употреблять 2-3 плода среднего размера». Рассказываем про пользу и вред цитрусовых – читайте далее.