Покупка баллонов и замена оборудования. Как изменились правила пользования газом в быту?

Использовать газ в быту теперь будут иначе. Обновленные правила коснутся всех, как потребителей, так и организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда. Так, законом будет установлен определенный порядок расчетов за использованный газ, техническое расследование причин несчастных случаев и аварий.

Александр Костюкевич, юрист:

16 ноября 2021 года вынесено постановление Совета министров № 661, которое обновило правила пользования газом в быту. Будут введены технические паспорта газифицированных объектов и техпаспорта на индивидуальные баллонные установки. Это особенно касается частных домов, дачников, когда приобретаются индивидуальные баллоны. То есть если раньше были какие-то станции, где продавались баллоны, то сегодня зачастую ездят специальные автомобили, там специальные монтажники, которые реализуют эти газовые баллоны, и они уже будут смотреть, правильно ли оформлена вся документация, есть ли технический паспорт, правильно ли осуществлен монтаж. А также будут проводить инструктаж потребителей газа.

Никакой самодеятельности. Помимо прочего, также определено, что все работы по монтажу внутренних газопроводов и газового оборудования при первичной газификации и капитальном ремонте следует поручать опытным квалифицированным сотрудникам строительных организаций. А вот замену уже имеющегося газового оборудования без изменения его месторасположения и мощности осуществляет специалист из компании, с которой у потребителя заключен договор на ремонт и обслуживание.