Если кошки долго спят, будет тепло и сыро: на какие народные приметы обратить внимание в январе

Приметы, которые предки собирали веками и в наши дни работают как часы! О них – в программе «Плюс-минус».

8 января православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. В этот день наблюдали за птицами. Если сороки и вороны беспокоятся и галдят, ударит мороз. Зяблики поют – к оттепели. Вьюга и мороз обещают ненастное лето. Утром солнечно и ясно – к хорошему урожаю.

9 января – Степанов день. Наши предки считали, что иней и мороз предвещают урожайный год. Снегопад же сулит много ягод и грибов. Если домашний скот беспокоится, грядет ненастье. Мелкие птицы прячутся – чувствуют приближающийся снегопад. А вот туман над полями предвещает потепление.

10 января можно наблюдать за кошками. Если они долго спят, будет тепло и сыро. Вороны и галки кружат в воздухе – может пойти снег, садятся на верхушки деревьев и подолгу сидят – к морозам. Воробьи громко чирикают – к потеплению.