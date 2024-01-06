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Если кошки долго спят, будет тепло и сыро: на какие народные приметы обратить внимание в январе

06 января 2024 16:42
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Приметы, которые предки собирали веками и в наши дни работают как часы! О них – в программе «Плюс-минус».  

Если кошки долго спят, будет тепло и сыро: на какие народные приметы обратить внимание в январе-1

8 января православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. В этот день наблюдали за птицами. Если сороки и вороны беспокоятся и галдят, ударит мороз. Зяблики поют – к оттепели. Вьюга и мороз обещают ненастное лето. Утром солнечно и ясно – к хорошему урожаю.

Если кошки долго спят, будет тепло и сыро: на какие народные приметы обратить внимание в январе-4

9 января – Степанов день. Наши предки считали, что иней и мороз предвещают урожайный год. Снегопад же сулит много ягод и грибов. Если домашний скот беспокоится, грядет ненастье. Мелкие птицы прячутся – чувствуют приближающийся снегопад. А вот туман над полями предвещает потепление.

Если кошки долго спят, будет тепло и сыро: на какие народные приметы обратить внимание в январе-7

10 января можно наблюдать за кошками. Если они долго спят, будет тепло и сыро. Вороны и галки кружат в воздухе – может пойти снег, садятся на верхушки деревьев и подолгу сидят – к морозам. Воробьи громко чирикают – к потеплению.

Если кошки долго спят, будет тепло и сыро: на какие народные приметы обратить внимание в январе-10

11 января в народном календаре – день Фадея, Марка и Иоанна. Чтобы узнать, какой будет погода в ближайшие дни, стоит внимательно понаблюдать за природой. Например, сильный ветер, безоблачное небо и яркие мерцающие звезды говорят о скором похолодании. Если облака плывут очень низко или против ветра – стоит ждать метель.

Если кошки долго спят, будет тепло и сыро: на какие народные приметы обратить внимание в январе-13

12 января делали прогнозы на лето: снегопад предвещал дожди, а южный ветер – тепло и урожай. Особенно старались следить за птицами. Если воробьи с утра громко чирикают, можно ждать оттепели. Ясный день – к потеплению. Ночью на небе нет облаков, но из-за дымки звезды плохо видны – погода изменится.

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# Народные приметы # общество # Юлия Самусенко

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