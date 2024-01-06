Толстое полено – жених будет богатым. Как гадали на Рождество?

Для белорусов Рождество – это поистине важный праздник, наполненный смыслом и благодатью. А еще это день, когда мы отдаем дань памяти нашим лучшим традициям. Подробнее о них и не только поговорим прямо сейчас. У нас в студии Наталья Казачкова, научный сотрудник Республиканской лаборатории историко-культурного наследия.

Юрий Царев, ведущий:

Как готовиться правильно к Рождеству, что нужно делать в Сочельник? Что Рождество означает для простой белорусской семьи?

Наталья Казачкова, научный сотрудник Республиканской лаборатории историко-культурного наследия филиала Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы:

Рождество является двунадесятым праздником. За 40 дней начинается строгий пост, в это время все мысли, все помыслы должны быть устремлены к Богу. Люди обращаются к Богу с молитвами. И важно, чтобы в семьях царило благополучие, чтобы не ругались люди между собой, чтобы простили обидчиков. И важно, если кто-то имел долги за этот год, долги эти вернуть, чтобы долги не перешли в следующий год.