Толстое полено – жених будет богатым. Как гадали на Рождество?
Для белорусов Рождество – это поистине важный праздник, наполненный смыслом и благодатью. А еще это день, когда мы отдаем дань памяти нашим лучшим традициям. Подробнее о них и не только поговорим прямо сейчас.
У нас в студии Наталья Казачкова, научный сотрудник Республиканской лаборатории историко-культурного наследия.
Юрий Царев, ведущий:
Как готовиться правильно к Рождеству, что нужно делать в Сочельник? Что Рождество означает для простой белорусской семьи?
Наталья Казачкова, научный сотрудник Республиканской лаборатории историко-культурного наследия филиала Института искусствоведения, этнографии и фольклора имени Кондрата Крапивы:
Рождество является двунадесятым праздником. За 40 дней начинается строгий пост, в это время все мысли, все помыслы должны быть устремлены к Богу. Люди обращаются к Богу с молитвами. И важно, чтобы в семьях царило благополучие, чтобы не ругались люди между собой, чтобы простили обидчиков. И важно, если кто-то имел долги за этот год, долги эти вернуть, чтобы долги не перешли в следующий год.
В Сочельник важной является кутья. Люди ходят в церковь молиться. Особым образом накрывается стол. На него кладут скатерть льняную, под скатерть кладут в зависимости от регионов либо солому, либо сено. И важной была кутья. Кутья была постная. В зависимости от областей, районов в ней было разное количество блюд. 3, 5, 12 и даже 14. Но обязательными были кутья, блины, блины с маком и грибной квас.
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