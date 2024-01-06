Почти 90% сельских жителей считают белорусское качество в целом высоким – соцопрос

Бренд Беларуси. Комплексный социологический опрос среди жителей регионов страны проведет институт стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Бренд Беларуси. Комплексный социологический опрос среди жителей регионов страны проведет институт стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель – помочь производителям в выработке дальнейшей стратегии развития предприятий и работе над качеством продукции. В поле зрения будет и сфера услуг. Результаты предыдущего исследования показали, что белорусы в качестве своей продукции уверены почти на 100 %, но есть над чем работать.
Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Проводили опрос сельских жителей на предмет ассоциации и восприятия слов «белорусский бренд». И большинство респондентов ответило, что белорусский бренд – это качество и хорошие продукты. В целом качество белорусской продукции как высокое и в целом высокое отметили почти 90 % сельских жителей. То, что качество белорусских товаров низкое, отметил 1 % респондентов. Это о чем-то говорит.
Абухович про Год качества: не сможет развиваться каждый из нас – мы откатимся назад. Подробнее.