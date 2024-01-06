Прямой эфир

Почти 90% сельских жителей считают белорусское качество в целом высоким – соцопрос

06 января 2024 14:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бренд Беларуси. Комплексный социологический опрос среди жителей регионов страны проведет институт стратегических исследований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почти 90% сельских жителей считают белорусское качество в целом высоким – соцопрос-1

Цель – помочь производителям в выработке дальнейшей стратегии развития предприятий и работе над качеством продукции. В поле зрения будет и сфера услуг. Результаты предыдущего исследования показали, что белорусы в качестве своей продукции уверены почти на 100 %, но есть над чем работать.

Почти 90% сельских жителей считают белорусское качество в целом высоким – соцопрос-4

Светлана Алейникова, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Проводили опрос сельских жителей на предмет ассоциации и восприятия слов «белорусский бренд». И большинство респондентов ответило, что белорусский бренд – это качество и хорошие продукты. В целом качество белорусской продукции как высокое и в целом высокое отметили почти 90 % сельских жителей. То, что качество белорусских товаров низкое, отметил 1 % респондентов. Это о чем-то говорит.

Абухович про Год качества: не сможет развиваться каждый из нас – мы откатимся назад. Подробнее.

# Год качества # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Не хочется вставать по утрам и постоянная сонливость. Разбираемся в причинах зимней усталости
06 января 2024 14:36

Не хочется вставать по утрам и постоянная сонливость. Разбираемся в причинах зимней усталости

Волонтёры собрали более 7 тысяч подарков в рамках акции «Доброе сердце» в канун Рождества
06 января 2024 14:36

Волонтёры собрали более 7 тысяч подарков в рамках акции «Доброе сердце» в канун Рождества

В Беларуси стартовал конкурс детского рисунка «Нам мир завещано беречь». Какие сроки и условия?
06 января 2024 14:32

В Беларуси стартовал конкурс детского рисунка «Нам мир завещано беречь». Какие сроки и условия?