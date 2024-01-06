От -13°С в Москве до +13°С в Риме – погода в Европе на неделю

Свежий климатический расклад по Европе! В столице любви синоптики обещают снег. Столбик термометра в Париже покажет +2 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».

В Вене температура воздуха по прогнозам синоптиков опустится до -1 °С, будет солнечно. В Риме +13 °С, пройдет дождь. В Мадриде воздух прогреется до +7 °С.

В столице Болгарии +4 °С, ожидаются осадки в виде снега. В Анкаре +13 °С, пройдет дождь. В Афинах +16 °С, солнечно.