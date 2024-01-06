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От -13°С в Москве до +13°С в Риме – погода в Европе на неделю

06 января 2024 14:59
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Свежий климатический расклад по Европе! В столице любви синоптики обещают снег. Столбик термометра в Париже покажет +2 °С, рассказали в программе «Плюс-минус».

От -13°С в Москве до +13°С в Риме – погода в Европе на неделю-1

В Вене температура воздуха по прогнозам синоптиков опустится до -1 °С, будет солнечно. В Риме +13 °С, пройдет дождь. В Мадриде воздух прогреется до +7 °С.

От -13°С в Москве до +13°С в Риме – погода в Европе на неделю-4

В столице Болгарии +4 °С, ожидаются осадки в виде снега. В Анкаре +13 °С, пройдет дождь. В Афинах +16 °С, солнечно.

От -13°С в Москве до +13°С в Риме – погода в Европе на неделю-7

Прохладнее в Прибалтике. В Риге прогнозируют -8 °С и без осадков. В Вильнюсе -15 °С, солнечно. В Варшаве столбики термометров покажут -9 °С. В Киеве синоптики обещают -10 °С, пройдет снег. В Москве столбики термометров покажут -13 °С, осадков не ожидается.

Вторая неделя января начнется с морозов – в Беларуси до -20°С.

# Погода # Юлия Самусенко

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