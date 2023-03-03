Белорусы обратились к брокерам за помощью. В итоге взяли кредит сами, ещё и остались должны посреднику

Новости Беларуси. В интернете можно найти десятки предложений от различных финансовых компаний, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ. Но если копнуть глубже, далеко не всегда клиенты брокеров оставляют после общения с ними лестные отзывы. Кто-то выполняет свою работу на совесть, а кто-то – спустя рукава.

Сергей Шуманский, ведущий:

Если совсем коротко и ясно, кредитные брокеры – это посредники между банками и потенциальными кредитополучателями. Клиенты брокеров делятся на две категории. Одни обращаются за сервисом: у них хорошая кредитная история, и люди просто ищут оптимальные условия, но не хотят тратить свое время. У других же есть какие-то проблемы с самостоятельным получением кредита или займа. В таких случаях посредник обещает все взять на себя – выбор подходящего банка, сбор документов, подачу заявлений, проведение переговоров и консультации по всем возникающим в этом сложном процессе вопросам. Естественно, все это не за бесплатно. Прибыль брокеров формируется за счет процентов от кредитных сделок. Однако довольно часто приходится слышать от клиентов таких финансовых компаний фразу «обещали помочь, но не помогли». Это, к слову, самая распространенная претензия к кредитному брокеру. Нередки также случаи, когда после получения денег менеджеры переставали выходить на связь, а недовольные клиенты позже узнавали, что к одобрению их кредита брокер и вовсе не имеет никакого отношения. При этом деньги, будь добр, «вынь да положь». И как оказалось, таких случаев сотни, если не тысячи, по всей стране.

Витебчанин Владимир Романенко адрес кредитного брокера теперь обходит стороной. Прошлым летом ему понадобилась круглая сумма взаймы. В интернете наткнулся на рекламу компании, которая готова помочь с кредитом в 25 тысяч. С его слов, впопыхах поставив подписи на документах, как того требовали сотрудники, сославшись на большой поток клиентов, Владимиру указали на выход со списком банков. Мол, идите и просите – дадут.

Владимир Романенко, житель Витебска:

Пойдете, к примеру, в ВТБ банк, говорите там то-то и то-то. Уже заранее подготовленные слова, что говорить, какую сумму запрашивать. В Сбербанке была интересная ситуация: идите в Сбербанк, найдите специалиста такого-то (конкретного специалиста) и обратитесь к ней.

По условиям договора, за услуги брокерской конторы Владимир обязан был выплатить 10 % от суммы кредита. Витебчанин дал согласие, но ни один банк ему навстречу не пошел. Здесь и началось самое интересное. Спустя время Владимир берет в рассрочку ноутбук в одной популярной торговой сети, а через пару дней объявились сотрудники брокерской конторы. За положительное решение кредитного вопроса – рассрочку на ноутбук – витебчанин должен им выплатить 750 рублей. Якобы это благодаря их кропотливому труду.

Владимир Романенко:

Попросили они 750. За что? Никакой помощи не было оказано. Это заключалось непосредственно с третьим лицом, представителем от ВТБ банка. После чего потом я поехал, написал директору «Прокредита» заявление на расторжение договора. На основании о защите прав потребителей в одностороннем порядке. И последовали дальше претензии: я им, они мне. Решили мы, что просто так дело этим не обойдется.

Среди тех, кто купился на заманчивую рекламу компании «Прокредит», и житель Могилева Николай Пасхальный. В декабре 2022 года он затеял дома капитальный ремонт, и как назло в это время существенно подорожали стройматериалы. Финансы запели романсы раньше, чем мужчина подобрался к экватору ремонтных работ. Затягивать стройку не хотелось. Тогда и возникла мысль взять кредит.

Николай Пасхальный, житель Могилева:

Условия кредита были заманчивые. Не нужны были ни справки о доходах, ни поручители. Я думал, что возьму кредит без волокиты лишней. После этого я пошел на офис, обратился к ним. Они заключили со мной договор. После заключения договора стали пояснять: мы берем под вас кредит не 7 000, а 8 300, то есть на отдельный счет вы нам переводите 1 300 за наши услуги. Остальные 7 000 получаете на руки и пользуетесь ими, как считаете нужным.

От подозрительной сделки могилевчанина отговаривать стали коллеги: кто-то из них уже был наслышан о конторе с запятнанной репутацией. На следующий день Николай позвонил в «Прокредит» и отказался от их услуг. Он без труда взял кредит в другом банке, на карту которого получает зарплату. Но вырваться из цепких рук менеджеров «Прокредита» оказалось не так-то просто. Николай Пасхальный:

Звонит менеджер Юля с «Прокредита» и поясняет, что мы видим. Мне даже непонятно, откуда они могли видеть, как я взял, через какие структуры. Мы видим, что вы взяли кредит, сумма 5 000, вы нам должны оплатить наши услуги. Я в недоумении. Какие услуги? Я самостоятельно пошел. Я отказался по телефону от ваших услуг. Она со мной начала еще и спорить, и голос повышать: ладно, с вами свяжутся наши юристы. На этом разговор окончен.

После месяца молчания контора вновь напомнила о себе, теперь уже в форме письма-претензии. Посыл короткий – за 30 дней долг теперь уже с пеней вырос почти на 400 рублей. «Заботливые» консультанты на всю сумму предложили даже беспроцентную рассрочку на три месяца. Чтобы доказать непричастность этой компании к сделке, мужчина взял в своем банке документ, где черным по белому написано – посредников между участниками договора нет. Николай Пасхальный:

Чистой воды мошенничество. Такие суммы… Мы прочитали даже по поводу директора «Прокредита», который в Минске. Он был и в России, у него фирма была, была в Беларуси. У него все фирмы ликвидированы. Все везде закрывали. До сих пор не могу понять, эта стоит на ногах. Большая поддержка, может, со стороны. Я не знаю.

Среди клиентов «Прокредита» оказалась и Светлана Куратник. Женщине понадобились деньги на обучающие курсы для шестилетней дочери. Обратилась самостоятельно в несколько банков, но ее кредитная история не сыграла заемщице на руку. Пришлось идти к брокерам в «Прокредит».