Первокурсники Института пограничной службы приняли военную присягу
Более 100 новобранцев Института пограничной службы приняли военную присягу. В присутствии руководителей ведомства и учреждения образования, ветеранов, родных и близких первокурсники произнесли слова клятвы на верность Родине, белорусскому народу и воинскому долгу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Председатель Госпогранкомитета Константин Молостов поздравил молодых защитников с этим важным событием.
Карина Старовойтова, курсант Института пограничной службы Беларуси:
Военная присяга – это, прежде всего, честь перед прошлым, потому что все помнят, что было 80 лет назад, и никто этого не забудет. Это очень памятно и для нас всех важно. Я это выбрала, потому что готова идти вперед, показывать пример другим, защищать свою Родину.
Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
Говоря об уровне подготовки курсантов за период начальной военной подготовки, мы можем отметить, что они уже возмужали, стали намного сильнее и крепче по сравнению с тем, кто к нам пришел. И, конечно же, мы отмечаем их целеустремленность к службе на границе. Это говорит об их профессионализме и о том, что они являются настоящими патриотами нашей страны.
Торжественному ритуалу предшествовал интенсивный курс начальной военной подготовки. В учебном центре были смоделированы условия современной белорусской границы. Курсанты освоили азы тактики пограничной службы, инженерной и огневой подготовки и со всей ответственностью сделали следующий шаг. Завершилась церемония торжественным маршем.