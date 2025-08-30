Первокурсники Института пограничной службы приняли военную присягу

Более 100 новобранцев Института пограничной службы приняли военную присягу. В присутствии руководителей ведомства и учреждения образования, ветеранов, родных и близких первокурсники произнесли слова клятвы на верность Родине, белорусскому народу и воинскому долгу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Председатель Госпогранкомитета Константин Молостов поздравил молодых защитников с этим важным событием.

Карина Старовойтова, курсант Института пограничной службы Беларуси:

Военная присяга – это, прежде всего, честь перед прошлым, потому что все помнят, что было 80 лет назад, и никто этого не забудет. Это очень памятно и для нас всех важно. Я это выбрала, потому что готова идти вперед, показывать пример другим, защищать свою Родину.

Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Говоря об уровне подготовки курсантов за период начальной военной подготовки, мы можем отметить, что они уже возмужали, стали намного сильнее и крепче по сравнению с тем, кто к нам пришел. И, конечно же, мы отмечаем их целеустремленность к службе на границе. Это говорит об их профессионализме и о том, что они являются настоящими патриотами нашей страны.