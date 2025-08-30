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Спорт, творчество и даже КВН! Чем уникален белорусский «Инвацентр»?

30 августа 2025 13:07
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Спорт, творчество и даже КВН! Чем уникален белорусский «Инвацентр»?-1

Место встречи изменить нельзя. Уже на протяжении четверти века здесь встречаются люди, которые по ряду причин не могут вести такой же образ жизни, как многие другие, но при этом хотят жить интересно, заниматься спортом, творчеством, вокалом, танцевать, писать стихи. Словом, найти увлечение по душе.

Элла Петлицкая, директор социального учреждения «Инвацентр» ОО «Белорусское общество инвалидов»:
Наш «Инвацентр», я считаю, это вообще очень уникальное учреждение. Помимо того, что мы занимаемся реабилитацией и абилитацией инвалидов, здесь 70 % работающих инвалидов. То есть мы здесь реализуем принцип «равный обучает равного». Многие из руководителей наших студий являются тоже инвалидами.

Спорт, творчество и даже КВН! Чем уникален белорусский «Инвацентр»?-3

Анна Меркушевич, корреспондент:
Эти работы поражают. Только представьте, в них нет ни грамма краски, только пластилин. Копии известных картин великих художников в различных техниках пластилинографии создавали в творческой мастерской «Инвацентра». Здесь есть и работа Марка Шагала, и «Девочка с персиками», «Девочка на шаре».

Спорт, творчество и даже КВН! Чем уникален белорусский «Инвацентр»?-5

Уже 10 лет кружки творческого направления ведет Татьяна Кульчи. Пластилинография – один из них. В этом году лучшие из лучших работ побывали в Витебске на «Славянском базаре».

Далее смотрите в видео. 

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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