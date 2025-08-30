Спорт, творчество и даже КВН! Чем уникален белорусский «Инвацентр»?

Место встречи изменить нельзя. Уже на протяжении четверти века здесь встречаются люди, которые по ряду причин не могут вести такой же образ жизни, как многие другие, но при этом хотят жить интересно, заниматься спортом, творчеством, вокалом, танцевать, писать стихи. Словом, найти увлечение по душе.

Элла Петлицкая, директор социального учреждения «Инвацентр» ОО «Белорусское общество инвалидов»:

Наш «Инвацентр», я считаю, это вообще очень уникальное учреждение. Помимо того, что мы занимаемся реабилитацией и абилитацией инвалидов, здесь 70 % работающих инвалидов. То есть мы здесь реализуем принцип «равный обучает равного». Многие из руководителей наших студий являются тоже инвалидами.