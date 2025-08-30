Белорусские гребцы завоевали пять золотых наград Кубка Доброй воли

Белорусские гребцы завоевали пять золотых наград во второй день Кубка Доброй воли в Москве. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись Инна Неделькина и Юлия Трушкина в каноэ на дистанции 200 метров, Владислава Скриганова и Алексей Мисюченко в байдарке на аналогичной дистанции, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также вне конкуренции были Владислав Кравец и Дмитрий Натынчик в байдарка-двойке на 500-метровке, Ольга Климова и Ангелина Бардановская в каноэ-двойке на этой же дистанции, байдарка-четверка в составе Владиславы Скригановой, Елизаветы Вильковой, Людмилы Синкель и Инна Савчук завоевала золотые награды.