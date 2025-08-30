Президент рассказал, как получил приглашение на переговоры с Си Цзиньпином

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Китай. Этим утром самолет главы государства вылетел с аэродрома в Болбасово – день накануне визита Александр Лукашенко провел на малой родине. Борт № 1 взял курс на китайский город Тяньцзинь, где 31 августа и 1 сентября пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается нашего членства в ШОС. Это очень важно для нас. Я уже несколько раз об этом говорил. Для нас очень важно быть, как вы сказали, в этой семье. На заседании ШОС будет присутствовать больше 20 глав государств, ведущих государств в мире. И быть в этой семье не просто почетно. Подробности.

По-моему, 75 % нашего товарооборота – это Шанхайская организация сотрудничества. 85 % мы экспортируем в страны Шанхайской организации сотрудничества. Почти все. Так что в этом плохого? Это здорово. И когда мы встречаемся… Я имею сегодня приглашение на переговоры с председателем Си Цзиньпином. Он прислал письмо, предложил встретиться, если есть какие-то сложные вопросы, их обсудить. И не только с Китаем. Я могу с индусами встретиться переговорить, с россиянами, хотя здесь проблем нет, с другими членами ШОС.

По приглашению руководства Китая 3 сентября в Пекине Александр Лукашенко примет участие в торжествах, посвященных 80-летию Победы над японским милитаризмом и окончанию Второй мировой войны.

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