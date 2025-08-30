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От домашнего обучения к паралимпийским пьедесталам – поговорили с призёром ЧМ по лыжным гонкам

30 августа 2025 14:30
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Сегодня у нас в гостях удивительный человек, чей жизненный путь является ярчайшим примером силы духа, стойкости и непоколебимой воли. Валентина Бирило, мастер спорта международного класса, двукратная серебряная призерка чемпионата мира по лыжным гонкам и талантливый спортсмен-инструктор РЦОП по инваспорту.

Расскажите, почему именно такой вид спорта? Как вы к этому пришли? Почему лыжи?

От домашнего обучения к паралимпийским пьедесталам – поговорили с призёром ЧМ по лыжным гонкам-2

Валентина Бирило, спортсмен-инструктор РЦОП по инваспорту, мастер спорта международного класса, двукратная серебряная призерка чемпионата мира по лыжным гонкам:
Так как я до шестого класса обучалась на дому, и я даже не знала, что вообще существуют такие виды спорта для людей с ограничениями. Где-то в шестом классе моим родителям предложили отправить меня в Осиповичи. Там есть специальная школа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. И, в принципе, они туда съездили, посмотрели, им все понравилось, и они меня туда определили.

От домашнего обучения к паралимпийским пьедесталам – поговорили с призёром ЧМ по лыжным гонкам-4

Александр Стасевич, ведущий:
Получается, выбор был сделан не самой Валентиной. Все-таки роль семьи здесь отрицать очень сложно. Но это же не просто, значит, они меня отдали. Как обычно говорят, меня родители отдали на секцию. Тут все-таки они какие-то слова, наверное, использовали…

Валентина Бирило:
Они поговорили со мной, они объяснили мне все плюсы, все минусы. Рассказали, что в деревне очень мало инфраструктуры, даже безбарьерной среды какой-то. И они привели мне аргументы.

Подробности в видео.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси

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