От домашнего обучения к паралимпийским пьедесталам – поговорили с призёром ЧМ по лыжным гонкам

Расскажите, почему именно такой вид спорта? Как вы к этому пришли? Почему лыжи?

Сегодня у нас в гостях удивительный человек, чей жизненный путь является ярчайшим примером силы духа, стойкости и непоколебимой воли. Валентина Бирило, мастер спорта международного класса, двукратная серебряная призерка чемпионата мира по лыжным гонкам и талантливый спортсмен-инструктор РЦОП по инваспорту.

Валентина Бирило, спортсмен-инструктор РЦОП по инваспорту, мастер спорта международного класса, двукратная серебряная призерка чемпионата мира по лыжным гонкам: Так как я до шестого класса обучалась на дому, и я даже не знала, что вообще существуют такие виды спорта для людей с ограничениями. Где-то в шестом классе моим родителям предложили отправить меня в Осиповичи. Там есть специальная школа для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. И, в принципе, они туда съездили, посмотрели, им все понравилось, и они меня туда определили.

Александр Стасевич, ведущий:

Получается, выбор был сделан не самой Валентиной. Все-таки роль семьи здесь отрицать очень сложно. Но это же не просто, значит, они меня отдали. Как обычно говорят, меня родители отдали на секцию. Тут все-таки они какие-то слова, наверное, использовали…

Валентина Бирило:

Они поговорили со мной, они объяснили мне все плюсы, все минусы. Рассказали, что в деревне очень мало инфраструктуры, даже безбарьерной среды какой-то. И они привели мне аргументы.