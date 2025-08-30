В китайском Тяньцзине встречают мировых лидеров, прибывших на саммит ШОС

В китайском Тяньцзине, где 31 августа стартует самый масштабный в истории ШОС форум, встречают мировых лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для участия в саммите прибыли премьер-министры Индии, Камбоджи, Непала и Пакистана, исполняющий обязанности президента Мьянмы, а также президенты Казахстана и Азербайджана.

Всего же крупнейшее политическое событие соберет лидеров более 20 государств и руководителей десятка международных организаций. Соразмерны высокому уровню встречи и принятые в городе меры безопасности. Они беспрецедентны.

На улицы Тяньцзиня выведены усиленные патрули. На перекрестках дежурит полиция, можно увидеть проезжающие фургоны спецназа, броневики и военные грузовики. Особое внимание международному конгрессно-выставочному центру «Мэйцзян», где и пройдет саммит. Сотрудники правоохранительных органов несут дежурство и следят даже за тем, чтобы местные и туристы подолгу не задерживались у здания, делая фото. Многие дороги в городе перекрыты.