«Сотрудничество будет продолжаться». Анатолий Исаченко рассказал о совместных проектах парламентариев и ЮНИСЕФ

Новости Беларуси. Сильные регионы, счастливая семья. Тезисы VI Всебелорусского народного собрания будут поддержаны в рамках реализации совместных проектов парламентариев и ЮНИСЕФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сильные регионы, счастливая семья. Тезисы VI Всебелорусского народного собрания будут поддержаны в рамках реализации совместных проектов парламентариев и ЮНИСЕФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
27 апреля в Совете Республики обсудили перспективы сотрудничества с представителями Детского фонда ООН. Впереди Международный день защиты детей.
По традиции один из населенных пунктов Беларуси присоединится к проекту «Город, дружественный детям». Наша страна поддерживает эту инициативу с 2006 года.
Проект призван помочь городам стать еще более доброжелательными к подрастающему поколению во всех аспектах, касающихся инфраструктуры и услуг. Причем свои идеи обязательно высказывают дети.
Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:
Ряд регионов, городов хотят присоединиться к этой акции. И мы сегодня обсудили, какой город мы посетим, проведем мероприятие, и он присоединится к этой акции, станет городом, дружественным детям.
Также сегодня обсуждался вопрос дальнейшего финансирования нашей совместной деятельности. На следующем этапе тоже нашли взаимопонимание, нашли подходы. Я думаю, наше дальнейшее сотрудничество будет продолжаться. Самое главное, что мы совместно со страновой командой ЮНИСЕФ нацелены на плодотворное, предметное сотрудничество в рамках оказания помощи детям и продвижения Целей устойчивого развития.
Идет работа и в рамках реализации Целей устойчивого развития. К слову, 50 показателей ЦУР посвящены детям. Напомним, страны – участники ООН приняли глобальный документ: определили Цели устойчивого развития до 2030 года. Это список из 17 позиций. Все они взаимосвязаны и направлены на повышение уровня и качества жизни. К проекту присоединились без малого 200 государств, в том числе и Беларусь.