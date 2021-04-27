«Сотрудничество будет продолжаться». Анатолий Исаченко рассказал о совместных проектах парламентариев и ЮНИСЕФ

Новости Беларуси. Сильные регионы, счастливая семья. Тезисы VI Всебелорусского народного собрания будут поддержаны в рамках реализации совместных проектов парламентариев и ЮНИСЕФ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции один из населенных пунктов Беларуси присоединится к проекту «Город, дружественный детям». Наша страна поддерживает эту инициативу с 2006 года.

Проект призван помочь городам стать еще более доброжелательными к подрастающему поколению во всех аспектах, касающихся инфраструктуры и услуг. Причем свои идеи обязательно высказывают дети.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, Национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Ряд регионов, городов хотят присоединиться к этой акции. И мы сегодня обсудили, какой город мы посетим, проведем мероприятие, и он присоединится к этой акции, станет городом, дружественным детям.

Также сегодня обсуждался вопрос дальнейшего финансирования нашей совместной деятельности. На следующем этапе тоже нашли взаимопонимание, нашли подходы. Я думаю, наше дальнейшее сотрудничество будет продолжаться. Самое главное, что мы совместно со страновой командой ЮНИСЕФ нацелены на плодотворное, предметное сотрудничество в рамках оказания помощи детям и продвижения Целей устойчивого развития.