«Ушёл муж после десяти лет совместной жизни, в которой она была счастлива». Почему важно переключать социальные роли

«Вся жизнь – театр, и все мы в ней актеры». Крылатое выражение, которое однозначно имеет под собой почву. В социальной драматургии у каждого свои главные и второстепенные роли. Наталья Евтихова, психолог:

Мы живем в социуме, входим в разные роли, и они начинаются прямо с детства. Это роль ученика в школе, это роль в садике малыша, и пошли: студенты, девушка, влюбленные, мама, работник, бизнес-леди и т. д.

Включаться в жизненные мизансцены и перевоплощаться с первого дубля – природный талант. Но когда смена амплуа выходит на второй план и один и тот же образ начинает кочевать из эпизода в эпизод, жизнь отвечает по Станиславскому – «не верю». Так случилось и с подопечной нашего эксперта Натальи Евтиховой.

Наталья Евтихова:

Она пришла с тем, что ушел муж после десяти лет совместной жизни, в которой она была счастлива, но не замечала, что несчастлив муж, который по ее наитию руководить, быть властной, потому что мама такая, которая имела власть над папой и была успешна. На работе эта красивая молодая женщина является руководителем у мужчин и, приходя домой, просто не снимала эту роль и автоматом была таким боссом своему мужу, который из любви много делал. Но в какой момент ему просто захотелось ту девушку, ту женщину, которую он когда-то полюбил.

Социальная роль, как одежда, – должна быть к месту. Если она не сидит и неуместна, тогда все идет не по сценарию. Наталья Евтихова:

Если вы так же, как и одежду непринятую, берете эту роль, несете, вы выпадаете из данного социума, вы не получаете какие-то бонусы и приятности в этом. Вы, скорее всего, будете неуместны и осуждаемы либо не приняты. Поэтому взрослый здоровый человек понимает, куда он идет, какую одежду он должен надеть и какую социальную роль, с какими атрибутами он будет играть.

Но регулярные пересечения сюжетных линий создают новые главы. И здесь важно научиться правильно расставлять акценты. Наталья Евтихова:

Если вместе работают родственники либо близкие подруги, то сохранить дружбу и родственные отношения они могут только в одном случае, если они четко разделяют эту социальную роль, где дружба, любовь и семья, а где работа. И когда в течение рабочего времени с 8 до 17 ты выполняешь роль босса, но ровно в 17:00 она заканчивается, и ты уже там не Наталья Александровна, а Наташа и идешь в кафе, пьешь кофе и разговариваешь, относишься к этому именно на уровне подруг.

Служебный роман или семейный подряд – классика жанра. Действуем по замыслу режиссера, т. е. социума. Наталья Евтихова:

У мужа и жены действительно будет успех в работе, если, первое, разграничены зоны влияния: ты ведешь бухгалтерию – я не влажу, я веду поставки – ты не влазишь. И второй момент – взаимоуважение, которое видят сотрудники, понимают разделение обязанностей и социальные роли. Я сейчас не жена или девушка, и когда я даю замечание или говорю: «Ты меня послушай сейчас как работника». Потому что наш близкий человек уязвим в этом, он эмоционально окрашивает, как будто на его личность переходят. Это такой сложный момент. Могут немногие, но если могут, то все хорошо.