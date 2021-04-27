Александр Шумилин: «Мы непозволительно мало зарабатываем на интеллектуальной собственности. Весь мир зарабатывает гораздо больше, и нам надо этому учиться»

Ольга Коршун, ведущая: Интеллектуальная собственность – это уже экономика, это большой пласт экономики. Приведу цифры: экспорт услуг в области платы за пользование ее объектами в нашей стране в 2019 году достиг 100 миллионов долларов. А в 2020 есть какие-то цифры?

Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:

Да, конечно, цифры есть. Мы это отслеживаем. Мы экспортировали интеллектуальную собственность, заработали на интеллектуальной собственности 125 миллионов долларов. 25 % темп роста. Прошлый год показательный, коронавирусный. Многие рынки, как говорят, просели, экспорт снизился, а в интеллектуальной собственности мы на 25 % возросли. Этот рынок развивается, могу сказать, что в Беларуси очень творческие люди, поэтому мы непозволительно мало пока зарабатываем на интеллектуальной собственности. Весь мир на этом зарабатывает гораздо больше, нам надо учиться на этом зарабатывать. А цифры показывают (25 % в год), что мы неплохо учимся, неплохо на этом начинаем зарабатывать.

Ольга Коршун:

Какие меры будут предприниматься, чтобы больше монетизировать интеллектуальную собственность?