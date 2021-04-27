Александр Шумилин: «Мы непозволительно мало зарабатываем на интеллектуальной собственности. Весь мир зарабатывает гораздо больше, и нам надо этому учиться»
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям, рассказал о монетизации интеллектуальной собственности.
Ольга Коршун, ведущая:
Интеллектуальная собственность – это уже экономика, это большой пласт экономики. Приведу цифры: экспорт услуг в области платы за пользование ее объектами в нашей стране в 2019 году достиг 100 миллионов долларов. А в 2020 есть какие-то цифры?
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям:
Да, конечно, цифры есть. Мы это отслеживаем. Мы экспортировали интеллектуальную собственность, заработали на интеллектуальной собственности 125 миллионов долларов. 25 % темп роста. Прошлый год показательный, коронавирусный. Многие рынки, как говорят, просели, экспорт снизился, а в интеллектуальной собственности мы на 25 % возросли. Этот рынок развивается, могу сказать, что в Беларуси очень творческие люди, поэтому мы непозволительно мало пока зарабатываем на интеллектуальной собственности. Весь мир на этом зарабатывает гораздо больше, нам надо учиться на этом зарабатывать. А цифры показывают (25 % в год), что мы неплохо учимся, неплохо на этом начинаем зарабатывать.
Ольга Коршун:
Какие меры будут предприниматься, чтобы больше монетизировать интеллектуальную собственность?
Александр Шумилин:
Национальный центр интеллектуальной собственности и защищает, и является основным регулятором интеллектуальной собственности в Беларуси. В каждой стране такая организация есть. Там мы сделали биржу интеллектуальной собственности, на которой предложены коммерческие предложения, то есть патенты с описаниями, которые мы рекламируем и продвигаем в Сети. Так узнают о нашей разработке. Если для компании разработка становится полезной, то она смотрит и обращается на биржу в центр. Мы сводим ее с автором, а дальше они с автором договариваются, за сколько будет продана такая разработка. Либо будет заключено лицензионное соглашение. Кстати, могу сказать, что в среднем мы продаем 5 000 патентов в год, если брать сделки, и около 7 000 лицензионных соглашений. То есть 5 000 – это когда полностью продается все право, а лицензионное соглашение, когда продают не всю разработку, а просто разрешают вам использовать разработку в каких-то других технических решениях. Эта цифра ежегодно, пусть и незначительно, но все-таки прирастает.
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