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На Осиповичском полигоне курсанты Военной академии получили практику в стрельбе из различных видов оружия

27 апреля 2021 08:10
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Новости Беларуси. На Осиповичском полигоне курсанты факультета ракетных войск и артиллерии Военной академии подкрепляют теорию практикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Осиповичском полигоне курсанты Военной академии получили практику в стрельбе из различных видов оружия -1

В ходе полевого выхода будущие командиры учатся вести стрельбу из различных видов оружия и руководить личным составом при выполнении боевых задач.

На Осиповичском полигоне курсанты Военной академии получили практику в стрельбе из различных видов оружия -4

Во время учебы курсанты изучают характеристики образцов техники, проходят стажировки в войсках, выполняют стрельбы из всех типов артиллерийских систем, стоящих на вооружении армии.

На Осиповичском полигоне курсанты Военной академии получили практику в стрельбе из различных видов оружия -7

Александр Дыдышко, курсант:
Мне больше всего запомнился полигон на третьем курсе, когда выполнял огневые задачи старшим офицером батареи. Это было очень интересно. Мне больше всего нравится гаубица Д-30, потому что наш взвод участники салютной группы на парадах, и мы часто с ней работаем.

На Осиповичском полигоне курсанты Военной академии получили практику в стрельбе из различных видов оружия -10

Уровень знаний будущих офицеров станет определяющим в качестве подготовки подразделений, которыми будут руководить выпускники армейской альма-матер.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Александр Дыдышко # Фотофакт

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