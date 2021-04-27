На Осиповичском полигоне курсанты Военной академии получили практику в стрельбе из различных видов оружия

Новости Беларуси. На Осиповичском полигоне курсанты факультета ракетных войск и артиллерии Военной академии подкрепляют теорию практикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На Осиповичском полигоне курсанты факультета ракетных войск и артиллерии Военной академии подкрепляют теорию практикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ходе полевого выхода будущие командиры учатся вести стрельбу из различных видов оружия и руководить личным составом при выполнении боевых задач.
Во время учебы курсанты изучают характеристики образцов техники, проходят стажировки в войсках, выполняют стрельбы из всех типов артиллерийских систем, стоящих на вооружении армии.
Александр Дыдышко, курсант:
Мне больше всего запомнился полигон на третьем курсе, когда выполнял огневые задачи старшим офицером батареи. Это было очень интересно. Мне больше всего нравится гаубица Д-30, потому что наш взвод – участники салютной группы на парадах, и мы часто с ней работаем.
Уровень знаний будущих офицеров станет определяющим в качестве подготовки подразделений, которыми будут руководить выпускники армейской альма-матер.