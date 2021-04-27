На Осиповичском полигоне курсанты Военной академии получили практику в стрельбе из различных видов оружия

Александр Дыдышко, курсант:

Мне больше всего запомнился полигон на третьем курсе, когда выполнял огневые задачи старшим офицером батареи. Это было очень интересно. Мне больше всего нравится гаубица Д-30, потому что наш взвод – участники салютной группы на парадах, и мы часто с ней работаем.