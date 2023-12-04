«Если что-то обещаете себе, то очень важно это сделать». Магистр психологии рассказал, как изменить своё мышление

Если зимняя депрессия взяла верх, самое время бороться с негативом. Как изменить свое мышление и начать жить с чистого листа? Об этом и не только поговорили с психологом. Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – магистр психологии Денис Северов. Александр Меженный, ведущий:

Понедельник – это то время, когда нужно начинать новую жизнь? Надо ли какой-то рубеж себе назначать?

Денис Северов, магистр психологии:

Для многих людей важен какой-то отчетный период, где они точно соберутся и начнут выполнять все свои запланированные дела. Кто-то начинает с понедельника, а кто-то с нового года. Основная ошибка, которую делает человек, это накладывание слишком большой степени важности к этому понедельнику. Чем больше он накладывает важности, тем больше риск того, что у него ничего не получится. Мозгу кажется, что с этого дня я точно начну что-то делать, но обязательно возникает сопротивление внутреннее. Юрий Царев, ведущий:

А что сдерживает?