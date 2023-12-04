«Если что-то обещаете себе, то очень важно это сделать». Магистр психологии рассказал, как изменить своё мышление
Если зимняя депрессия взяла верх, самое время бороться с негативом. Как изменить свое мышление и начать жить с чистого листа? Об этом и не только поговорили с психологом.
Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – магистр психологии Денис Северов.
Александр Меженный, ведущий:
Понедельник – это то время, когда нужно начинать новую жизнь? Надо ли какой-то рубеж себе назначать?
Денис Северов, магистр психологии:
Для многих людей важен какой-то отчетный период, где они точно соберутся и начнут выполнять все свои запланированные дела. Кто-то начинает с понедельника, а кто-то с нового года. Основная ошибка, которую делает человек, это накладывание слишком большой степени важности к этому понедельнику. Чем больше он накладывает важности, тем больше риск того, что у него ничего не получится. Мозгу кажется, что с этого дня я точно начну что-то делать, но обязательно возникает сопротивление внутреннее.
Юрий Царев, ведущий:
А что сдерживает?
Денис Северов:
Если у человека было много таких понедельников или новых годов, в которые он давал себе обещание что-то сделать и не делал это, то у него вырабатывается ощущение разочарования в себе. Тогда мозг перестает доверять человеку. Если вы что-то обещаете себе, то очень важно для самих себя доделывать это до конца, потому что каждое недоделанное дело формирует маленькую зацепку. Если у вас появилась какая-то мысль что-то сделать, то у вас есть два дня, чтобы сделать ее. Иначе потом она просто улетучивается.
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