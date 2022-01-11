«Если что-то делать, то делать это добротно». Исаченко о новом детском садике в Могилёве

Новости Беларуси. Панорамные окна, стены-трансформеры и бассейн. В Могилеве открыли современный детский сад, совсем не похожий на привычные дошкольные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем нет ограничений ни для творчества, ни для пространства. В группах стены отсутствуют, а в музыкальном зале двигаются.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Если что-то делать, надо делать добротно и красиво. Мы же делаем для детей. Ребенок сделал первый шаг – зашел в детский сад. Вот то, что его окружает, какие воспитатели, какая среда, какие друзья, подружки, как воспитание его – это дальше все идет с ним по жизни. Самое главное нам – воспитать человека. Человек может быть образованный, но невоспитанный. А наша задача, чтобы сделать человека именно воспитанным.