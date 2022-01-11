Панорамные окна, стены-трансформеры и бассейн. Посмотрите, какой детский сад открылся в Могилёве

Новости Беларуси. В Могилеве открыли современный детский сад совсем не похожий на привычные дошкольные учреждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем нет ограничений ни для творчества, ни для пространства. В группах стены отсутствуют, а в музыкальном зале двигаются.

Но самое главное – строительство дошкольного учреждения помогло решить наболевшую для молодого микрорайона проблему – дефицит мест в детских садах шаговой доступности. Как выглядит новый детский сад современного формата для микрорайона Спутник? Расскажет Юлия Мычка. Это утро для семьи Афанасенко особенное. Мама Юлия и ее пятилетняя дочь Арина спешат в новый детский сад. Раньше родителям приходилось вставать на час раньше, чтобы отвезти дочь в дошкольное учреждение, которое находилось на другом конце города. Теперь же долгожданный садик появился буквально у них под окнами.

Юлия Афанасенко, жительница Могилева:

Безусловно, с появлением этого садика жизнь облегчилась, потому что до этого я тратила 40 минут на дорогу, возила ребенка на Пушкинскую в детский сад, а сейчас буквально пять минут, и мы в таком прекрасном месте. Это очень знаковый объект для Могилева, для этого района. Район молодой, у всех много деток, и конечно, нам приятно, что мы попали в такой детский сад, который соответствует всем современным требованиям. Помимо наших героев сегодня с облегчением вздохнули еще почти 200 семей микрорайона Спутник. Среди которых много и многодетных.

Ирина Рыбакова, начальник управления по образованию Могилевского горисполкома:

В этом микрорайоне была необходимость строительства детского сада. Здесь есть два дошкольных учреждения, но, к сожалению, мы не могли удовлетворить запросы родителей на предоставление дошкольного учреждения в шаговой доступности. Поэтому это замечательный подарок нашим молодым мамам и папам, нашим молодым семьям. Потому что с открытием этого сада мы смогли удовлетворить запросы наших родителей.

Само здание детского сада не похоже на типичные проекты дошкольных учреждений – оно из готовых каркасных конструкций и возвели его менее, чем за год.

Юлия Мычка, корреспондент:

Современный детский сад это настоящая сказка, где нет ограничений ни для творчества, ни для пространства. Например, в группах нет стен. И игровые зоны к обеденному времени превращаются в просторные и комфортные спальни. Окна в пол делают интерьер светлым, а стены-трансформеры позволяют всего за несколько секунд расширять пространство. Такие, например, установлены в музыкальном зале, в случае необходимости его площадь можно легко увеличить. Умная техника подстраивается под количество людей в помещении и их активность. «Если что-то делать, то делать это добротно». Исаченко о новом детском садике в Могилеве – читайте здесь. Подарки для дошкольного учреждения необычные – наборы робототехники – они помогут развивать детей в духе времени.

Жанна Санарова, заведующая детским садом:

Этот дизайн и сам проект, он диктует совсем другие правила, это другой образовательный стандарт, другой подход. И я уверена, что наш коллектив с этими задачами справится. А наша задача воспитать детей творческими, любознательными, интересными, умными.