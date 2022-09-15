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«Если честно, лучше тут, в Беларуси». Немцы из Спорово поделились, почему переехали в нашу страну

15 сентября 2022 19:37
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Новости Беларуси. Резонанс в комментариях социальных сетей набирает видеоролик от «Пула Первого». Нарубить дров с заботой для европейцев, а не наломать. Кажется, в этом и разница в политическом весе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли». Лукашенко пообещал Европе помочь с дровами.

Рубить сук, на котором сидишь. По-другому не назовешь поведение Запада в условиях энергетического кризиса. В виде санкционного отказа от экспорта белорусских продуктов из древесины, в том числе топливных пеллет.

«Если честно, лучше тут, в Беларуси». Немцы из Спорово поделились, почему переехали в нашу страну-1

Находчивые немцы, будто предвидя развитие событий, предпочли белорусскую деревню. Андреас Бекенхайде из агрогородка Спорово Березовского района уже посчитал, сколько бы заплатил за тепло на Родине, в немецком Любеке недалеко от Ганновера.

«Если честно, лучше тут, в Беларуси». Немцы из Спорово поделились, почему переехали в нашу страну-4

Андреас Бекенхайде, житель агрогородка Спорово:
Если честно, лучше тут, в Беларуси. Там, наверное, я не знаю, сколько конкретно, но газ, электричество дороже стало. Топливо тоже дороже. Только электроэнергия 50 евро – это минимум за двухкомнатную квартиру. А за 50 евро здесь я плачу все. Телефон, интернет, газ, электричество.

«Если честно, лучше тут, в Беларуси». Немцы из Спорово поделились, почему переехали в нашу страну-7

Наломали дров политики, и результатами их стараний, кажется, дома уже не обогреешь. В Европе все как у Крылова: «Лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза». В Беларуси все по плану. Отопительный сезон придет точно по термометру.

В Беларуси завершается подготовка к отопительному сезону. Как она проходит в Бресте? Подробности здесь.

# Отопительный сезон # общество # Андреас Бекенхайде # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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