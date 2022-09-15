«Если честно, лучше тут, в Беларуси». Немцы из Спорово поделились, почему переехали в нашу страну

Новости Беларуси. Резонанс в комментариях социальных сетей набирает видеоролик от «Пула Первого». Нарубить дров с заботой для европейцев, а не наломать. Кажется, в этом и разница в политическом весе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли». Лукашенко пообещал Европе помочь с дровами.

Рубить сук, на котором сидишь. По-другому не назовешь поведение Запада в условиях энергетического кризиса. В виде санкционного отказа от экспорта белорусских продуктов из древесины, в том числе топливных пеллет.