«Если честно, лучше тут, в Беларуси». Немцы из Спорово поделились, почему переехали в нашу страну
Новости Беларуси. Резонанс в комментариях социальных сетей набирает видеоролик от «Пула Первого». Нарубить дров с заботой для европейцев, а не наломать. Кажется, в этом и разница в политическом весе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Главное, чтобы в Польше Дуда и Моравецкий не замерзли». Лукашенко пообещал Европе помочь с дровами.
Рубить сук, на котором сидишь. По-другому не назовешь поведение Запада в условиях энергетического кризиса. В виде санкционного отказа от экспорта белорусских продуктов из древесины, в том числе топливных пеллет.
Находчивые немцы, будто предвидя развитие событий, предпочли белорусскую деревню. Андреас Бекенхайде из агрогородка Спорово Березовского района уже посчитал, сколько бы заплатил за тепло на Родине, в немецком Любеке недалеко от Ганновера.
Андреас Бекенхайде, житель агрогородка Спорово:
Если честно, лучше тут, в Беларуси. Там, наверное, я не знаю, сколько конкретно, но газ, электричество дороже стало. Топливо тоже дороже. Только электроэнергия 50 евро – это минимум за двухкомнатную квартиру. А за 50 евро здесь я плачу все. Телефон, интернет, газ, электричество.
Наломали дров политики, и результатами их стараний, кажется, дома уже не обогреешь. В Европе все как у Крылова: «Лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза». В Беларуси все по плану. Отопительный сезон придет точно по термометру.
В Беларуси завершается подготовка к отопительному сезону. Как она проходит в Бресте? Подробности здесь.