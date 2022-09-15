После войны – сплошные руины. В Слуцке открылась выставка, напоминающая о геноциде белорусов

Экспозиция разделена на две части. В первом зале представлены документы с показаниями очевидцев событий, схемы захоронений, фотографии и личные вещи тех, кто подвергся геноциду. На площадке множество инсталляций, благодаря которым можно заглянуть в прошлое. Также представлены работы знаменитых художников Слуцкого района. Во втором зале выставлены 14 графических работ из фонда Национального художественного музея – они также посвящены тематике геноцида.

Валерий Ажевский, заведующий филиалом «Музей этнографии» Слуцкого краеведческого музея:

После освобождения 30 июня 1944 года Слуцк и окрестности представляли собой сплошные руины. Больше 80 % помещений, жилых зданий административных было уничтожено и сожжено. То есть тот страшный период, который был в годы Великой Отечественной войны, в полной мере ощутила Случчина, поэтому эта выставка, которая представлена конкретно в этом зале, посвящена геноциду, который был на территории Слуцкого района.

Инициатор выставки – Слуцкий музей. Документы предоставила районная прокуратура. Экспозицию можно посетить по 30 декабря включительно.